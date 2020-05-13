Рафаэль Маркес: Было здорово наблюдать, как Месси и Роналдиньо играли вместе

Экс-защитник "Барселоны" Рафаэль Маркес вспомнил золотую эпоху каталонской команды, когда за них играли многие звезды.

"Это была отличная команда, в ней было очень легко играть. Хави и Иньеста делали так, чтобы соперники редко владели мячом. В центре защиты, возле меня, играл Пуйоль и пройти нас было тяжело. Но если защитники выходили на вратаря, то Виктор Вальдес не позволял им забить.

Мне повезло было быть частью этой команды. Особенно здорово было следить за тем, как Месси и Роналдиньо играли вместе", - цитирует Маркеса Mundo Deportivo.

Рафаэль Маркес защищал цвета каталонской команды на протяжении семи лет. Всего он провел за клуб 163 матча.