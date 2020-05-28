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Экс-помощник Гвардиолы: Месси сможет играть на позиции Хави через пару лет

Испания
(1 голосов)

Потенциал точно есть

Экс-помощник Гвардиолы: Месси сможет играть на позиции Хави через пару лет
UA-Футбол
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Экс-помощник Хосепа Гвардиолы, Доменек Торрент, уверен, что никто не сможет повторить достижений Лионеля Месси в ближайшие годы.

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"Месси - неповторим. Я не думаю, что смогу увидеть в своей жизни еще более совершенного игрока. Он сохраняет невероятный уровень уже 15 лет.

Лео очень умный игрок. Уверен, что несколько лет он сможет выполнять на поле те функции, которые раньше выполнял Хави. Он перестает играть в нападении, так как ему не хватает скорости, но вполне может стать полузащитником", - приводит слова Торрента Mundo Deportivo.

Есть вероятность, что Месси будет играть на позиции Хави, когда испанец будет тренировать "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Барселона Доменек Торрент
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