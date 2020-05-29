AS: Тебас назвал сразу две даты – возобновления текущего сезона и старта следующей кампании Ла Лиги

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отметил, что сезон-2020/21 в чемпионате Испании начнется 12 сентября. Конечно же, не забыл и про текущий. Приводит слова Тебаса AS.

"Надеюсь, что с божьей помощью мы возобновим сезон 11 июня. Над организацией работает более 130 человек, все будет по-новому. Мы готовы, наша главная задача – доиграть первенство. Следующий сезон начнется 12 сентября".

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Испании был приостановлен в марте. "Барселона" с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, на втором месте находится мадридский "Реал" (56).