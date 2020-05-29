  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. AS: Тебас назвал сразу две даты – возобновления текущего сезона и старта следующей кампании Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

AS: Тебас назвал сразу две даты – возобновления текущего сезона и старта следующей кампании Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Последствий пандемии никто и не заметит?

AS: Тебас назвал сразу две даты – возобновления текущего сезона и старта следующей кампании Ла Лиги
Новина українською

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отметил, что сезон-2020/21 в чемпионате Испании начнется 12 сентября. Конечно же, не забыл и про текущий. Приводит слова Тебаса AS.

"Надеюсь, что с божьей помощью мы возобновим сезон 11 июня. Над организацией работает более 130 человек, все будет по-новому. Мы готовы, наша главная задача – доиграть первенство. Следующий сезон начнется 12 сентября".

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Испании был приостановлен в марте. "Барселона" с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, на втором месте находится мадридский "Реал" (56).

Читайте также"Мы действительно идиоты". Президент Лиона – про досрочное завершение сезона Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Чемпионат Испании Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...