Касильяс – про лучших игроков в истории Реала и испанцев, которые заслужили выиграть Золотой мяч

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс дал интервью журналисту AS – поговорили про лучших футболистов в истории "сливочных", Золотой мяч, любимый трофей и карьеру в другой стране.

"Три лучших игрока в истории "Реала"? Не могу назвать трех, но двух знаю. Это Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду".

"Рауль, Серхио Рамос, Иньеста и Хави – четыре испанских футболиста, которые заслужили выиграть Золотой мяч".

"Мой любимый трофей – это Лига чемпионов 1999/2000. Мой первый Кубок ЛЧ. "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:0 в Париже".