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Касильяс – про лучших игроков в истории Реала и испанцев, которые заслужили выиграть Золотой мяч
Личный ТОП Икера
Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс дал интервью журналисту AS – поговорили про лучших футболистов в истории "сливочных", Золотой мяч, любимый трофей и карьеру в другой стране.
"Три лучших игрока в истории "Реала"? Не могу назвать трех, но двух знаю. Это Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду".
"Рауль, Серхио Рамос, Иньеста и Хави – четыре испанских футболиста, которые заслужили выиграть Золотой мяч".
"Мой любимый трофей – это Лига чемпионов 1999/2000. Мой первый Кубок ЛЧ. "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:0 в Париже".
"Карьера в другой лиге? Мне хотелось понять, что собой представляет АПЛ. Хотя 20 лет назад итальянская лига также была отличным первенством".
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