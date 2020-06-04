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Касильяс – про лучших игроков в истории Реала и испанцев, которые заслужили выиграть Золотой мяч

Испания
(2 голосов)

Личный ТОП Икера

Касильяс – про лучших игроков в истории Реала и испанцев, которые заслужили выиграть Золотой мяч
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Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс дал интервью журналисту AS – поговорили про лучших футболистов в истории "сливочных", Золотой мяч, любимый трофей и карьеру в другой стране.

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"Три лучших игрока в истории "Реала"? Не могу назвать трех, но двух знаю. Это Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду".

"Рауль, Серхио Рамос, Иньеста и Хави – четыре испанских футболиста, которые заслужили выиграть Золотой мяч".

"Мой любимый трофей – это Лига чемпионов 1999/2000. Мой первый Кубок ЛЧ. "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:0 в Париже".

"Карьера в другой лиге? Мне хотелось понять, что собой представляет АПЛ. Хотя 20 лет назад итальянская лига также была отличным первенством".

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В статье: Икер Касильяс Серхио Рамос Андрес Иньеста Криштиану Роналду Хави Эрнандес Лига чемпионов Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) АПЛ Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
AS

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