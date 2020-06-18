Реал - Валенсия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В первом после карантине туре "Реал" провел разминку – соперник был низкого класса. Хотя даже "Эйбару" удалось создать мадридцам неприятности. Ожидается, что с "Валенсией" будет значительно более сложный поединок.

Обо всех нюансах противостояния читайте в анонсе и прогнозе матча >>>. Статистика, составы, главные события – матч-центр UA-Футбол >>>. Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча 29-го тура Ла Лиги "Реал" - "Валенсия". Начало – 18.06.2020 в 23:00.

Сигнал предоставленный платформой MEGOGO.

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