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Тебас: Уход Роналду не сильно повлиял на Ла Лигу. Думаю, что отъезд Месси был бы более заметен

Испания
(2 голосов)

Вот только вряд ли мы это узнаем в ближайшее время

Тебас: Уход Роналду не сильно повлиял на Ла Лигу. Думаю, что отъезд Месси был бы более заметен
UA-Футбол
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверяет, что трансфер Роналду в "Ювентус" несколько лет назад, не повлиял на испанский чемпионат.

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"Трансфер Роналду отразился на "Реале", но не сильно повлиял на Ла Лигу. Мы долго выстраивали такую стратегию, чтобы наш бренд был больше любого футболиста.

С Месси немного другая ситуация, его отъезд был бы более заметен. Он лучший футболист в истории и всю карьеру играет в Испании. Уход Лео не стал бы катастрофой, но бы имел большое значение.

Месси - икона испанского футбола. Я бы хотел, чтобы он продолжал дарить нам радость и закончил карьеру в Ла Лиге", - цитирует Тебаса RAC1.

Ранее была информация, что Лео почти согласовал с "Барселоной" новый контракт.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Хавьер Тебас
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Источник:
Marca
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