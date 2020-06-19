Экс-форвард сборной Колумбии: На месте Хамеса я бы сказал Зидану съесть дерьма

Бывший колумбийский футболист Фаустино Асприлья возмущен, что его соотечественника Хамесу Родригесу так мало выпускают в основном составе мадридского "Реала". Цитирует Фаустино Goal.com со ссылкой на Blu Radio

"Хамес – не безответственный. Он тренируется также усердно, как и любой другой игрок. Тренеры говорят, что все футболисты для них одинаковы. Цель таких высказываний – мотивация запасных футболистов, но у "сливочных" есть 3-4 игрока, которые играют постоянно".