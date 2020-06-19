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Экс-форвард сборной Колумбии: На месте Хамеса я бы сказал Зидану съесть дерьма

Испания
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Смелое заявление

Экс-форвард сборной Колумбии: На месте Хамеса я бы сказал Зидану съесть дерьма
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Бывший колумбийский футболист Фаустино Асприлья возмущен, что его соотечественника Хамесу Родригесу так мало выпускают в основном составе мадридского "Реала". Цитирует Фаустино Goal.com со ссылкой на Blu Radio

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"Хамес – не безответственный. Он тренируется также усердно, как и любой другой игрок. Тренеры говорят, что все футболисты для них одинаковы. Цель таких высказываний – мотивация запасных футболистов, но у "сливочных" есть 3-4 игрока, которые играют постоянно".

"Не нужно мне говорить, что лучший бомбардир ЧМ-2014 хуже Мариано или кого-то другого. Нужно проявить немного уважения к колумбийцу. У Хамеса есть терпение, но я бы на его месте сказал Зидану съесть дерьма".

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В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид) Фаустино Асприлья
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Источник:
Goal.com

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