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Экс-форвард сборной Колумбии: На месте Хамеса я бы сказал Зидану съесть дерьма
Смелое заявление
Бывший колумбийский футболист Фаустино Асприлья возмущен, что его соотечественника Хамесу Родригесу так мало выпускают в основном составе мадридского "Реала". Цитирует Фаустино Goal.com со ссылкой на Blu Radio
"Хамес – не безответственный. Он тренируется также усердно, как и любой другой игрок. Тренеры говорят, что все футболисты для них одинаковы. Цель таких высказываний – мотивация запасных футболистов, но у "сливочных" есть 3-4 игрока, которые играют постоянно".
"Не нужно мне говорить, что лучший бомбардир ЧМ-2014 хуже Мариано или кого-то другого. Нужно проявить немного уважения к колумбийцу. У Хамеса есть терпение, но я бы на его месте сказал Зидану съесть дерьма".