Отделался легким испугом: Рамос пропустит лишь один матч Реала

Вчера, во время достаточно спорной победы над "Реал Сосьедадом", Серхио Рамос дважды был в центре событий. Он забил один из голов, который позволил ему поставить рекорд, а после получил травму.

Как сообщает AS, ничего серьезного не произошло. У капитана "сливочных" диагностировано лишь небольшой ушиб колена. Вероятно, что в следующей игре Зидан побережет защитника.

Рамос пропустит игру с "Мальоркой", которая должна пройти уже в среду. А вот на матч против "Эспаньола" (28.06) Серхио уже будет готов.

Отметим, что на данный момент испанец ведет долгие переговоры с "Реалом" о новом контракте.