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Отделался легким испугом: Рамос пропустит лишь один матч Реала

Испания
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С капитаном ничего серьезного

Отделался легким испугом: Рамос пропустит лишь один матч Реала
UA-Футбол
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Вчера, во время достаточно спорной победы над "Реал Сосьедадом", Серхио Рамос дважды был в центре событий. Он забил один из голов, который позволил ему поставить рекорд, а после получил травму.

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Как сообщает AS, ничего серьезного не произошло. У капитана "сливочных" диагностировано лишь небольшой ушиб колена. Вероятно, что в следующей игре Зидан побережет защитника.

Рамос пропустит игру с "Мальоркой", которая должна пройти уже в среду. А вот на матч против "Эспаньола" (28.06) Серхио уже будет готов.

Отметим, что на данный момент испанец ведет долгие переговоры с "Реалом" о новом контракте.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
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