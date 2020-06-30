Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Интересный матч нас ожидает в 33-м туре чемпионата Испании. "Барселона", которая в последнее время столкнулась с немалыми внутренними проблемами, сыграет против "Атлетико", который уже не борется за чемпионство и чувствует себя раскованно. В этой игре возможны любые сценарии и именно за это мы любим футбол.

Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн трансляция поединка – в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало – 23:00.

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