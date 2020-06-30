Атлетико отказался от подписания Кавани и сосредоточит силы на польском форварде

Мадридский "Атлетико" уже который месяц ищет нового форварда для своей команды. Ранее, главным претендентом на переезд в Мадрид считался Эдинсон Кавани.

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Однако, по данным AS, планы существенно изменились. Требования уругвайца оказались достаточно серьезными и "матрасники" вышли из переговоров. Теперь Кавани может отправиться в Италию.

Главная цель для "Атлетико" сейчас - Аркадиуш Милик. Его контракт с "Наполи" истекает в 2021-м году и стороны не пришли к новому соглашению. Вероятно, что за него придется выложить порядка 50 миллионов.

Ранее сообщалось, что Миликом также интересуется "Тоттенхэм".