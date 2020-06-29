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Ставка на свободных агентов: Рома предлагает Кавани трехлетний контракт

Италия
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Очень мощное усиление для команды Фонсеки

Ставка на свободных агентов: Рома предлагает Кавани трехлетний контракт
UA-Футбол
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Уже послезавтра Эдинсон Кавани получит статус свободного агента, так как его контракт с "ПСЖ" официального закончится. На него уже давно большое количество претендентов.

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Как сообщает Sport 890, переговоры с агентами игрокам начала "Рома". Римский клуб, надеясь усилиться перед концовкой сезона, предлагает уругвайцу трехлетний контракт.

Отметим, что до этого итальянцы договорились о подписании другого свободного агента.

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В статье: Эдинсон Кавани Рома (Рим) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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