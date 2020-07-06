СМИ: Пеллегрини согласовал двухлетний контракт с Бетисом

Уже со следующего сезона Мануэль Пеллегрини будет руководить "Бетисом". Об этом сообщают ряд испанских СМИ.

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По их сведениям, "инженер" согласовал с клубом двухлетний контракт, который после можно будет продлить еще на сезон. На должность он поступит уже с началом нового сезона.

Пеллегрини отлично знаком с Испанией. Там он работал с "Вильярреалом", "Малагой" и "Реалом". После этого приводил "Ман Сити" к победе в АПЛ. Последним место работы был "Вест Хэм".

Отметим, что сейчас "Бетис" занимает 14-е место в Ла Лиге.