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СМИ: Пеллегрини согласовал двухлетний контракт с Бетисом
"Инженер" возвращается в Испанию
Уже со следующего сезона Мануэль Пеллегрини будет руководить "Бетисом". Об этом сообщают ряд испанских СМИ.
По их сведениям, "инженер" согласовал с клубом двухлетний контракт, который после можно будет продлить еще на сезон. На должность он поступит уже с началом нового сезона.
Пеллегрини отлично знаком с Испанией. Там он работал с "Вильярреалом", "Малагой" и "Реалом". После этого приводил "Ман Сити" к победе в АПЛ. Последним место работы был "Вест Хэм".
Отметим, что сейчас "Бетис" занимает 14-е место в Ла Лиге.