Герой футбольного дня. Лукас Окампос

Лукас Окампос уже был героем нашей рубрики, когда своей активностью способствовал победе "Севильи" в El Gran Derbi. Это был первый матч после возобновления Ла Лиги и с тех пор "Севилья" держится в зоне Лиги чемпионов. А аргентинец продолжает приобретать статус любимца местных болельщиков.

Вчера, в матче с "Эйбаром", он забил гол на 56-й минуте, виртуозно сгруппировавшись под передачу Хесуса Наваса. Этот гол стал для него третьим после карантина, тринадцатым в Ла Лиге и пятнадцатым за "Севилью" в целом. Больше в этом сезоне в составе команды Лопетеги не забивает никто – ни Мунир, ни де Йонг, ни Эн-Несири. Но вчерашний матч был примечателен для Лукаса Окампоса не только результативным действием, но и героическим спасением собственных ворот.

На компенсированных ко второму тайму минутах "Эйбар" активно пошел вперед с целью сравнять счет и в одном из эпизодов Кике Гарсия пробил в штангу. В этом же моменте травмировался голкипер "Севильи" Томаш Вацлик. Поскольку все замены тренер уже использовал, а рефери был настроен добавить к добавленным минутам еще немного игрового времени, спасать ситуации пришлось Окампосу.

Именно он надел перчатки и вратарский свитер и стал в рамку. И именно ему удалось отразить удар с близкой дистанции от Дмитровича (вратаря "Эйбара") во время финального штурма. Момент, который испанские СМИ смакуют с разных ракурсов.

"Я никогда не был голкипером и не думал, что когда-то им стану. Тренер вратарей сказал мне не выходить из рамки, не ошибаться и я смог остановить этот мяч, сохранив для команды очки. Конечно, это самый странный день в моей карьере: я забил и выступил в роли спасителя ворот. Мы победили, провели хорошую игру, хотя нам порой трудно удается закрывать матчи", - сказал вчерашний герой.

"Севилья" мчится к Лиге чемпионов и для Лукаса Окампоса это будет вторая возможность в карьере "засветиться" на арене топ-турнира. Ранее он провел шесть матчей в Лиге чемпионов в составе "Монако", забил один гол. Однако с тех пор Окампос возмужал и теперь готов к большим свершениям. Сейчас он – едва ли не половина "Севильи".