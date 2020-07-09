Примера. 35-й тур. Мальорка еще барахтается, Леганесу сложнее

"Мальорку" уже успели отправить в Сегунду, однако сегодня болеарцы сократили отставание от спасительной зоны до трех очков. Да, у "Алавеса" еще матч в запасе, но этот матч – против "Реала" на его поле. Также басков еще ожидают матчи против "Хетафе", "Бетиса" и "Барселоны". Сложный календарь, а это значит, что у "Мальорки" будет шанс.

Именно поэтому островитяне были такими заведенными сегодня. "Леванте" тоже не отбывает номер в своих поединках, однако "Мальорка" в первом тайме "лягушат" "затоптала". В итоге – гол от Хуана Эрнандеса ударом головой в конце первого тайма. Это дало хозяевам стратегическое преимущество.

Во втором тайме "Мальорка" уже играла на удержание, воспользовавшись пространством в конце матча для того, чтобы забить второй (Такефуса Кубо). 2:0 – и эмоциональный всплеск. Подопечные Висенте Морено попытаются зацепиться за свой шанс.

Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"

"Мальорка" - "Леванте" 2:0

Голы: Хуан Эрнандес 40, Такефуса Кубо 84

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Сальва Севилья, Иддрису Мохаммед , Дани Родригес, Фран Гамес, Антонио Райльо, Анте Будимир (Пабло Чаварриа 90), Мартин Вальент, Такефуса Кубо (Жуниор Лаго 86), Хуан Эрнандес (Алекс Фебас 74)

"Леванте": Айтор Фернандес, Антонио Гарсия, Робер, Неманья Радоя (Эрнани 64), Энис Барди, Хосе Моралес (Борха Майораль 64), Рубен Везу, Гонсало Мелеро (Серхио Леон 78), Коке, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Рубен Рочина 78)

Предупреждения: Дани Родригес 21, Антонио Райльо 51, Такефуса Кубо 61 - Эрнани 90

Для "Леганеса" крайне важно было победить в этом матче, однако поражение означало бы риск для "Эйбара". Поэтому "оружейники" решили уйти от греха подальше, сыграв в первую очередь на ноль у своих ворот. Они позволили "Леганесу" десять раз пробить по воротам, но только один из этих ударов попал в створ. Об атаке баски думали меньше - сами пробили четыре раза и также лишь раз потревожили вратаря.

Теоретические шансы понизиться в классе "Эйбар" все еще сохраняет, однако это скорее формальность. А "Леганес" в затруднительном положении: шесть очков отставания от спасительной позиции за три тура до конца.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Леганес" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхи Энрич (Шарлес Диас де Оливейра 62), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп, Хосе Анхель, Пабло де Бласис, Энрике Гарсия (Кике Гонсалес 73), Робер Корреа (Себастьян Кристофоро 62), Педро Леон (Такаси Инуи 72)

"Леганес": Иван Куэльяр, Мигель Герреро (Рожер Ассале 82), Унаи Бустинса (Колинс Авазем 89), Хонатан Сильва, Роберто Росалес, Айтор Руйбаль (Хавьер Эрасо 61), Рубен Перес, Димитриос Сиовас, Ибрагим Амаду, Кевин Родригес, Родриго Тарин

Предупреждения: Папа Кули Диоп 46, Робер Корреа 55, Шарлес Диас де Оливейра 73 - Унаи Бустинса 17, Димитриос Сиовас 53, Иван Куэльяр 89