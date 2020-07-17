СМИ: Бернарду Силва привлек внимание Барселоны

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом Бернарду Силвы. Об этом сообщает Le 10 Sport.

Португалец расценивается как возможная замена Гризманну. Однако, по данным многих СМИ, француз получит второй шанс в клубе и точно задержится на один сезон.

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Более того, мешает трансферу Силвы и его контракт с "Ман Сити". Сделка истекает лишь в 2025-м году, а значит за него "Барселоне" придется выложить серьезную сумму.

В текущем сезоне Бернарду совершил 18 результативных действий в 49-ти матчах.