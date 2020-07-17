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СМИ: Бернарду Силва привлек внимание Барселоны

Испания
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Однако слишком много препятствий

СМИ: Бернарду Силва привлек внимание Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом Бернарду Силвы. Об этом сообщает Le 10 Sport.

Португалец расценивается как возможная замена Гризманну. Однако, по данным многих СМИ, француз получит второй шанс в клубе и точно задержится на один сезон.

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Более того, мешает трансферу Силвы и его контракт с "Ман Сити". Сделка истекает лишь в 2025-м году, а значит за него "Барселоне" придется выложить серьезную сумму.

В текущем сезоне Бернарду совершил 18 результативных действий в 49-ти матчах.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Le 10 Sport
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