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Подготовка к Наполи: Гризманн и Дембеле приступили к тренировкам

Испания
(1 голосов)

Но лишь к индивидуальным

Подготовка к Наполи: Гризманн и Дембеле приступили к тренировкам
UA-Футбол
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Уже восьмого августа "Барселона" сыграет против "Наполи" в Лиге Чемпионов. Сейчас команда Кике Сетьена готовится к битве.

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Отметим, что три человека сегодня занимались индивидуально - Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Клеман Ленгле. Все пропустили концовку прошлого сезона, а французский вингер и вовсе не играл с ноября.

Отсутствовал сегодня лишь бразилец Артур Мело. Ранее стало известно, что он отказывается играть.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Наполи (Неаполь) Усман Дембеле Клеман Ленгле
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 21:45
Гризману надо конкретно забить на Сетьена, на его установки и больше брать инициативу на себя во время игры. Не мальчик ведь уже.. Дембеле к сожалению неизлечим.. Притом вверху, а не внизу.. Ленгле вообще недоразумение какое-то, шо он делает в Барсе ума не приложу.
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