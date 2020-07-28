Подготовка к Наполи: Гризманн и Дембеле приступили к тренировкам

Уже восьмого августа "Барселона" сыграет против "Наполи" в Лиге Чемпионов. Сейчас команда Кике Сетьена готовится к битве.

Отметим, что три человека сегодня занимались индивидуально - Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Клеман Ленгле. Все пропустили концовку прошлого сезона, а французский вингер и вовсе не играл с ноября.

???? | Dembele, Griezmann and Lenglet in training today???????? pic.twitter.com/TKHUn9fBA8 — BT Media (@BT_Snaps) July 28, 2020

Отсутствовал сегодня лишь бразилец Артур Мело. Ранее стало известно, что он отказывается играть.