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Это'О сравнил Азара с Месси и заявил, что Барселона выиграет Ла Лигу в этом сезоне
Будем опровергать?
Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О поделился своим мнением о полузащитнике каталонцев Серхио Бускетсе, а также сравнил бельгийского форварда "Реала" Эдена Азара с Лионелем Месси. И, конечно, куда без прогнозов на следующий сезон чемпионата Испании. Цитирует Самуэля AS.
"Я бы очень хотел, чтобы великий Серхио Бускетс снова показывал свой уровень. Когда он на пике, то "Барселона" всегда выигрывает трофеи. Эден Азар? Все просто, это игрок уровня Лионеля Месси".
"Барселона" станет следующим чемпионом Испании, но также я хочу, чтобы "Мальорка", команда моего сердца, вернулась в высший дивизион".