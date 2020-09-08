Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О поделился своим мнением о полузащитнике каталонцев Серхио Бускетсе, а также сравнил бельгийского форварда "Реала" Эдена Азара с Лионелем Месси. И, конечно, куда без прогнозов на следующий сезон чемпионата Испании. Цитирует Самуэля AS.

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"Я бы очень хотел, чтобы великий Серхио Бускетс снова показывал свой уровень. Когда он на пике, то "Барселона" всегда выигрывает трофеи. Эден Азар? Все просто, это игрок уровня Лионеля Месси".