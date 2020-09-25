Уход Суареса взбесил всех. Месси поддержали Неймар, Дани Алвес, Это’О и Сеск

После ухода Луиса Суареса в "Атлетико" и его эмоционального прощания с "Барселоной" Лионель Месси в энный раз раскритиковал руководство клуба, отметив, что Эль Пистолеро "не заслужил такого прощания".

В комментариях под постом Лео в инстаграме его позицию поддержали многие - от Кристиана Вьери до звезды футзала Фалькао. Были там и легенды "Барсы".

"К сожалению, это реальность уже очень давно. Они ее из года в год подтверждают. Это не про победы или поражения, а про уважение. Им неизвестно такое понятие", - написал Дани Алвес.

Бразилец и сам покидал "Барсу" не без скандала в 2016 году. С тех пор он добился немалых успехов в "Ювентусе" и "ПСЖ", а в 36 лет стал лучшим игроком Копа Америка.

"Сынок, у тебя есть то, что им не купить. Следи за собой и думай только о себе", - добавил Самюэль Это’О, проведший на "Камп Ноу" лучшие годы карьеры в 2004-2009.

Отметился под разгромным постом и Неймар, составлявший ранее с Месси и Суаресом грозное трио MSN. "Просто невероятно, как они ведут дела", - заметил бразилец.

Наконец, Сеск Фабрегас в сегодняшнем интервью тоже вспомнил о ситуации в родном клубе, выразив недоумение позицией боссов каталонцев.

"Мы говорим об игроках, отдавших "Барсе" жизнь. Мне от этого грустно. Футбол - это не только то, что на поле. За кулисами происходит множество вещей, мы ведь прежде всего люди".

Суарес всех поблагодарил за поддержку, а отдельно обратился к Месси, пожелав, чтобы тот "не дал горстке людей затмить его вклад в историю клуба и всего мирового футбола".

Напомним, 33-летний уругваец сегодня подписал двухлетний контракт с "Атлетико". За него "Барса" выручит всего лишь 5,5 млн евро. При этом ветеран был готов остаться в качестве игрока ротации, но ему не позволили.