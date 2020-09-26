Луис Суарес: Я приехал в Атлетико за трофеями. Приятно поработать с Симеоне

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал свой переход из "блауграны" в мадридский "Атлетико" .

"Первое, что пришло мне в голову: "Оставьте мне место здесь - я хочу творить историю". Пришел в этот клуб, чтобы внести свою лепту, будь то голы или ассисты. Я приехал сюда за трофеями.

Приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Надеюсь, что смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, в чем нужно прибавлять. Все уругвайцы очень хорошо выступали в "Атлетико". Надеюсь, что я не стану исключением", - рассказал Суарес.