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Луис Суарес: Я приехал в Атлетико за трофеями. Приятно поработать с Симеоне
Уругваец поделился мыслями от своего трансфера в стан "матрасников"
Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал свой
"Первое, что пришло мне в голову: "Оставьте мне место здесь - я хочу творить историю". Пришел в этот клуб, чтобы внести свою лепту, будь то голы или ассисты. Я приехал сюда за трофеями.
Приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Надеюсь, что смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, в чем нужно прибавлять. Все уругвайцы очень хорошо выступали в "Атлетико". Надеюсь, что я не стану исключением", - рассказал Суарес.