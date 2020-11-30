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Официально: Выборы президента Барселоны пройдут 24-го января следующего года

Испания
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Осталось недолго

Официально: Выборы президента Барселоны пройдут 24-го января следующего года
UA-Футбол
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Стала известна дата новых выборов президента ФК "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

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По официальным данным, процедура состоится 24-го января 2021-го года. До 11-го января кандидаты будут собирать подписи в свою поддержку, после чего пройдет их избирательная кампания.

Напомним, что в октября этого года свой пост покинул Хосеп Бартомеу.

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В статье: Барселона
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