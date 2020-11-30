Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Выборы президента Барселоны пройдут 24-го января следующего года
Осталось недолго
Стала известна дата новых выборов президента ФК "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
По официальным данным, процедура состоится 24-го января 2021-го года. До 11-го января кандидаты будут собирать подписи в свою поддержку, после чего пройдет их избирательная кампания.
ℹ️ Les eleccions a la presidència del Barça seran el 2️⃣4️⃣ de gener— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 30, 2020
Напомним, что в октября этого года свой пост покинул Хосеп Бартомеу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Генсек УАФ: Вторую команду Украины в Швейцарии было бы сложно назвать национальной сборной
- Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...