Официально: Выборы президента Барселоны пройдут 24-го января следующего года

Стала известна дата новых выборов президента ФК "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

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По официальным данным, процедура состоится 24-го января 2021-го года. До 11-го января кандидаты будут собирать подписи в свою поддержку, после чего пройдет их избирательная кампания.

ℹ️ Les eleccions a la presidència del Barça seran el 2️⃣4️⃣ de gener — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 30, 2020

Напомним, что в октября этого года свой пост покинул Хосеп Бартомеу.