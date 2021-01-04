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СМИ: Валенсия хочет на полгода арендовать полузащитника Тоттенхэма

Испания
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СМИ: Валенсия хочет на полгода арендовать полузащитника Тоттенхэма
UA-Футбол
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Испанская "Валенсия" намерена усилить свою центральную линию. И уже найден приоритетный вариант.

По данным AS, "летучие мыши" намерены на полгода арендовать Харри Уинкса из "Тоттенхэма". В Испании хавбек будет часто выходить на поле, что увеличит его шансы попасть в заявку на Евро-2020.

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В текущем сезоне Уинкс отыграл 15 матчей и забил один гол.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Валенсия Харри Уинкс
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