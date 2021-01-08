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Зидан находится на изоляции из-за контакта с больным на COVID-19
Он уже пропустил тренировку своей команды
Главный тренер "Реал Мадрида" Зинедин Зидан вынужден находиться на изоляции, так как он контактировал с человеком, у которого положительный результат на COVID-19, сообщает AS.
Зидан не пошел в четверг на утреннюю тренировку своей команды и сдал первый отрицательный тест на антигены и ПЦР. Однако согласно протоколу Ла Лиги, специалист должен будет оставаться на изоляции в течение трех дней, пока не сдаст повторный тест. Если второй раз результат покажет отрицательный, тренер сможет вернуться к работе. Все также зависит от того, когда последний раз Зидан контактировал с зараженным.
Таким образом, менеджер "Реала" может пропустить игру своей команды в Ла Лиге на выезде с "Осасуной" в эту субботу, 9 января. Хотя игра находится под угрозой срыва из-за сильного шторма в Памплоне. Также 14 января у "Реала" запланирован матч Суперкубка Испании против "Атлетико", который Зидан возможно пропустит.
Ели Зинедин Зидан не сможет тренировать команду в ближайшие дни, вместо него будет его помощник Давид Беттони. Бетонни с Зиданом работают вместе уже в течение 6-ти лет.
Напомним, что Зидан является тренером "сливочных" с 2016 года. За это время клуб дважды становился чемпионами Испании, обладателем Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Клубного чемпионата мира и трижды победителем Лиги чемпионов.
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