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Реал Сосьедад - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания
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Реал Сосьедад - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Испании предусматривает два полуфинальных противостояния. В первом из них сойдутся финалист последнего Кубка Испании и вторая команда турнирной таблицы Ла Лиги. В чемпионате "Реал Сосьедад" не смог победить "Барселону", может, получится в Суперкубке?

Матч состоится 13.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча – видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц

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В статье: Суперкубок Испании Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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