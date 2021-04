Кроос впервые забил за Реал прямым ударом со штрафного

К минимальной победе "Реала" над "Барселоной" во вчерашнем "Эль-Классико" приложил свою долю и Тони Кроос. Немец прямым ударом со штрафного поразил ворота своего соотечественника Андре тер Штегена после двух небольших рикошетов. Интересно, что впервые за свою карьеру в составе "сливочных" Тони забил прямым ударом со стандарта.

С другой стороны - таких возможностей у него было немного. Обычно из близких расстояний штрафные выполняют другие игроки, а ему удалось нанести прямой удар по воротам со стандарта только шестой раз в футболке "сливочных". Его основная миссия - это подачи.

1 - @ToniKroos ???????? has scored the first direct free kick goal for @realmadriden in #ElClasico in all competitions this century. Fluke#RealMadridBarcelona pic.twitter.com/5CFkYyJfvR