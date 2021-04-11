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Кроос впервые забил за Реал прямым ударом со штрафного
Немец ас в другом
Getty Images/Global Images Ukraine
К минимальной победе "Реала" над "Барселоной" во вчерашнем "Эль-Классико" приложил свою долю и Тони Кроос. Немец
С другой стороны - таких возможностей у него было немного. Обычно из близких расстояний штрафные выполняют другие игроки, а ему удалось нанести прямой удар по воротам со стандарта только шестой раз в футболке "сливочных". Его основная миссия - это подачи.
1 - @ToniKroos ???????? has scored the first direct free kick goal for @realmadriden in #ElClasico in all competitions this century. Fluke#RealMadridBarcelona pic.twitter.com/5CFkYyJfvR— OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021
Кроос выступает за "Реал" с июля 2014-го года. С тех пор он провел за клуб 316 матчей. Результативное действие в поединке против "Барселоны" стала 100-м в составе мадридцев (22 гола + 78 ассистов).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Крооса в 50 млн евро. Контракт 31-летнего игрока с клубом рассчитан еще на два сезона.
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