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"Это ради будущего Барселоны". Перес сообщил, что убедить Лапорту вступить в Суперлигу было нетрудно
Жоан солидарен с Флорентино
Фото: Imago
Президент мадридского "Реала" и нового турнира под названием Суперлига Флорентино Перес рассказал, как он уговорил президента "Барселоны" Жоана Лапорту принять участие в соревновании.
"Это было нетрудно. Когда ты разговариваешь с ответственным человеком, то неожиданных поворотов быть не может. Жоан все понял, как и другие боссы. "Барселона" в тяжелой ситуации, это происходит ради будущего каталонского клуба".
"Суперлига спасет футбол в экономическом плане. Мы сделаем шаг, который позволит футболу жить еще сто лет. Игру нужно спасти".
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