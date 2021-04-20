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"Это ради будущего Барселоны". Перес сообщил, что убедить Лапорту вступить в Суперлигу было нетрудно

Испания
(1 голосов)

Жоан солидарен с Флорентино

"Это ради будущего Барселоны". Перес сообщил, что убедить Лапорту вступить в Суперлигу было нетрудно

Фото: Imago

Новина українською

Президент мадридского "Реала" и нового турнира под названием Суперлига Флорентино Перес рассказал, как он уговорил президента "Барселоны" Жоана Лапорту принять участие в соревновании.

"Это было нетрудно. Когда ты разговариваешь с ответственным человеком, то неожиданных поворотов быть не может. Жоан все понял, как и другие боссы. "Барселона" в тяжелой ситуации, это происходит ради будущего каталонского клуба".

"Суперлига спасет футбол в экономическом плане. Мы сделаем шаг, который позволит футболу жить еще сто лет. Игру нужно спасти".

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В статье: Флорентино Перес Жоан Лапорта Барселона Суперлига
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Источник:
OK Dario

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Комментарии (11)
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oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 14:41
Не удивлюсь, если Перес через подставных лиц владеет Барселоной и тайно выплачивает Меське часть зарплаты:)) все ради будущего Барселоны!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 14:34
Два проходимца спелись. А вот оба клуба жаль. Что их ждет с этими аферистами? Никто не знает.
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0
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 14:40
А как так? Никто не знает, шо их ждёт, но уже жалеют? Оксюморон какой-то..
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0
0
Dr. House (Поділля)
20.04.2021 в 14:19
Старый поц Перес решил спасти не менее старого поца Лапорту за счёт всех остальных, понимая, что и Реалу и особенно Барсе грозит полный писец с ихними долгами
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+1
-1
avatar
Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 14:28
Боже, ну який же ти розумний, аж страшно.
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
20.04.2021 в 14:09
Т.е. после того как Барса переподписала Месси на идиотских условиях, после "удачных" покупок вроде Каутиньо, ее нужно спасти? Барса всегда может начать тратить меньше чем зарабатывать-это и будет первым шагом к спасению. Почему об этом ни слова?
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+2
0
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Esfero (Львів)
20.04.2021 в 13:13
Врятує ваші клуби, а не футбол
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+1
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 13:59
Ой, только не надо идеализировать футбол. Футбола уже давно нет в том виде, в котором мы привыкли его видеть ранее. Всё, это прошлое, забудьте. Назад дороги нет. Футбол сейчас это тупо коммерческий проект для развлекухи и обогащения. Точка. Мне тоже жаль, но..
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 14:13
Барселинус, если Барса или Реал обанкротятся, ничего страшного не случится и мир не рухнет
+2
0
Dr. House (Поділля)
20.04.2021 в 14:17
Алень забодается, а Барсодрочиус окончательно скурится...
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
20.04.2021 в 14:23
Scorpius, 100 процентов. Почему-то вдруг кто-то решил что Барса и Реал-это олицетворение всего футбола. Во-первых, это не так, за исключением людей из Мадрида, Барселоны и примкнувшим к ним глорам-эти клубы безразличны большинству. Во-вторых, не было бы клубов поменьше-не было бы Барселон и Реалов в нынешнем их виде, так как своих футболистов они давно не геннрируют. Скупать за бешенные деньги лучших ума не надо. Так что основу для футбола создают клубы уровня Порту и условного Аякса, но ни как не эти "наркоманы", котрые не хотят слазить с долговой иглы и пересматривать свои подходы к затратам.
+2
-1


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