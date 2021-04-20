"Это ради будущего Барселоны". Перес сообщил, что убедить Лапорту вступить в Суперлигу было нетрудно

Scorpius, 100 процентов. Почему-то вдруг кто-то решил что Барса и Реал-это олицетворение всего футбола. Во-первых, это не так, за исключением людей из Мадрида, Барселоны и примкнувшим к ним глорам-эти клубы безразличны большинству. Во-вторых, не было бы клубов поменьше-не было бы Барселон и Реалов в нынешнем их виде, так как своих футболистов они давно не геннрируют. Скупать за бешенные деньги лучших ума не надо. Так что основу для футбола создают клубы уровня Порту и условного Аякса, но ни как не эти "наркоманы", котрые не хотят слазить с долговой иглы и пересматривать свои подходы к затратам.