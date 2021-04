На эмоциях. Куман разозлился на защитника Барселоны, заменил его и даже не пожал руку

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман был крайне эмоционален на некоторых отрезках поединка 31-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (5:2). Голландец часто высказывал претензии в адрес защитника своей команды Оскара Мингесы. Оборонец подключался к атакам хозяев, хотя играл центрбека в тройке – такой риск не понравился наставнику "сине-гранатовых".

Koeman was furious with Oscar Mingueza and shouted “We play with three!" from the sidelines after Mingueza joined Barça's attack while being Barça's 3rd centre-back, leaving Getafe players behind him. pic.twitter.com/AR4J3kIteE