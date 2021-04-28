Называйте его El Cholo: сегодня отмечает День рождения наставник Атлетико Диего Симеоне

Диего Пабло Симеоне Гонсалес родился 28 апреля 1970 года в Буэнос-Айресе. Аргентинец выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета "Севильи", "Атлетико", "Интера" (Кубок УЕФА 1997/98), "Лацио" и национальной сборной.

Как игрок Симеоне брал с мадридцами чемпионат Испании и Кубок страны. На Апеннинах с "орлами" Диего выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА.

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"Эль Чоло" ранее тренировал "Катанию" и "Расинг", уже более 10 лет он возглавляет "матрасников". Симеоне привел "Атлетико" к победам в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА. Мадридцы дважды выходили при нем в финал Лиги чемпионов.

Также отметим, что сегодня исполняется 33 года Хуану Мате. Испанцу принадлежит уникальное достижение – в 2013 году он был обладателем одновременно ЛЧ, ЛЕ, ЧЕ и ЧМ.