Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Называйте его El Cholo: сегодня отмечает День рождения наставник Атлетико Диего Симеоне
Мадридский индеец
Getty Images / Global Images Ukraine
Диего Пабло Симеоне Гонсалес родился 28 апреля 1970 года в Буэнос-Айресе. Аргентинец выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета "Севильи", "Атлетико", "Интера" (Кубок УЕФА 1997/98), "Лацио" и национальной сборной.
Как игрок Симеоне брал с мадридцами чемпионат Испании и Кубок страны. На Апеннинах с "орлами" Диего выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА.
"Эль Чоло" ранее тренировал "Катанию" и "Расинг", уже более 10 лет он возглавляет "матрасников". Симеоне привел "Атлетико" к победам в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА. Мадридцы дважды выходили при нем в финал Лиги чемпионов.
Также отметим, что сегодня исполняется 33 года Хуану Мате. Испанцу принадлежит уникальное достижение – в 2013 году он был обладателем одновременно ЛЧ, ЛЕ, ЧЕ и ЧМ.
Популярное сейчас
- Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста
- Шурман рассудит матч Шахтера и Днепра-1. Поединок пройдет без ВАР
- Луческу: У меня 37 трофеев. Но Гвардиола нас обгонит - и меня и Фергюсона
- Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 21:15 Прогнозы на футбол Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 13.03.2021
- 22:22 Зарубежные Примера. 16-й тур. Валенсия уступает на поле Гранады, Атлетико снова прагматичен, Сельта удержала победу над Уэской
- 21:40 Зарубежные Примера. 12-й тур. Леванте наказал Хетафе за грубую игру, Атлетико спокойно одолел Вальядолид