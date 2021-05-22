  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каземиро: После 60 травм Реал далеко прошел в ЛЧ и до конца боролся в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро: После 60 травм Реал далеко прошел в ЛЧ и до конца боролся в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Хавбек "сливочных" прокомментировал чемпионство "Атлетико"

Каземиро: После 60 травм Реал далеко прошел в ЛЧ и до конца боролся в Ла Лиге

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро подвел итоги сезона Ла Лиги. "Сливочные" заняли второе место, отстав от чемпионского "Атлетико" на два очка.

У "Реалу" были шансы на победу в чемпионате. Для этого "Реалу" нужно было обыгрывать "Вильярреал", а также ждать потери очков от "Атлетико", который, однако, победил "Вальядолид" и стал чемпионом.

Мы должны были выигрывать и ждать результата матча между "Вальядолидом" и "Атлетико". Они сделали то, что должны были. Нам остается лишь поздравить их. Они выиграли Ла Лигу. Поздравляем. Мы в ожидании. Но самое главное – это мы.

Мы боролись. Но когда "Атлетико" побеждал, а мы проигрывали... Мы сделали много хорошего. Мы сделали то, что должны были. Мы работали так, как того требует эта эмблема.

После 60 травм и коронавируса мы далеко прошли в Лиге чемпионов и до конца боролись в Ла Лиге. Эта эмблема заставляет тебя бороться за победу во всех турнирах. Все игроки гордятся проведенным сезоном. Это был очень сложный год для нас. Изменения всегда нужны, если нет титулов. Но мы работаем", – рассказал бразилец.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" обыграл "Вильярреал" 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:32
Молодец.
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:20
Сезон без трофеев. среал - вонючее г@вно.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...