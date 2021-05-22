Каземиро: После 60 травм Реал далеко прошел в ЛЧ и до конца боролся в Ла Лиге

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро подвел итоги сезона Ла Лиги. "Сливочные" заняли второе место, отстав от чемпионского "Атлетико" на два очка.

У "Реалу" были шансы на победу в чемпионате. Для этого "Реалу" нужно было обыгрывать "Вильярреал", а также ждать потери очков от "Атлетико", который, однако, победил "Вальядолид" и стал чемпионом.

Мы должны были выигрывать и ждать результата матча между "Вальядолидом" и "Атлетико". Они сделали то, что должны были. Нам остается лишь поздравить их. Они выиграли Ла Лигу. Поздравляем. Мы в ожидании. Но самое главное – это мы.

Мы боролись. Но когда "Атлетико" побеждал, а мы проигрывали... Мы сделали много хорошего. Мы сделали то, что должны были. Мы работали так, как того требует эта эмблема.

После 60 травм и коронавируса мы далеко прошли в Лиге чемпионов и до конца боролись в Ла Лиге. Эта эмблема заставляет тебя бороться за победу во всех турнирах. Все игроки гордятся проведенным сезоном. Это был очень сложный год для нас. Изменения всегда нужны, если нет титулов. Но мы работаем", – рассказал бразилец.