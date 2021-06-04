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Азар – о Зидане: Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?
Эден на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" и национальной сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал назначение Карло Анчелотти и уход Зинедина Зидана из испанского гранда.
"Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал этому клубу. Он выиграл Лигу чемпионов и знаком со многими игроками. Мы знаем, что Карло – тренер с огромным опытом. Итальянец знает город и болельщиков. Я думаю, вместе мы добьемся великих вещей. Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. Этого хотим и мы. Я получу возможность поработать с ним, это здорово".
"Работать рядом с Зиданом, когда он был тренером "Реала", – это лучшее ощущение. Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?"
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