Азар – о Зидане: Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?

Форвард мадридского "Реала" и национальной сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал назначение Карло Анчелотти и уход Зинедина Зидана из испанского гранда.

"Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал этому клубу. Он выиграл Лигу чемпионов и знаком со многими игроками. Мы знаем, что Карло – тренер с огромным опытом. Итальянец знает город и болельщиков. Я думаю, вместе мы добьемся великих вещей. Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. Этого хотим и мы. Я получу возможность поработать с ним, это здорово".