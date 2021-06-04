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Азар – о Зидане: Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?

Испания
(1 голосов)

Эден на связи

Азар – о Зидане: Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" и национальной сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал назначение Карло Анчелотти и уход Зинедина Зидана из испанского гранда.

"Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал этому клубу. Он выиграл Лигу чемпионов и знаком со многими игроками. Мы знаем, что Карло – тренер с огромным опытом. Итальянец знает город и болельщиков. Я думаю, вместе мы добьемся великих вещей. Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. Этого хотим и мы. Я получу возможность поработать с ним, это здорово".

"Работать рядом с Зиданом, когда он был тренером "Реала", – это лучшее ощущение. Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?"

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В статье: Карло Анчелотти Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
rtbf.be

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 14:03
Лучше могло быть, если бы Ты играл ещё при нем нормально!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.06.2021 в 13:52
"Что может быть лучше для Азара? .... Конечно, БУРГЕРЫ !!!
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