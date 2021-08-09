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Пике: Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси, занять ведущие роли в коллективе
Мнение Жерара
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из лидеров "Барселоны", защитник первой команды каталонцев Жерар Пике, высказался по поводу ухода Лионеля Месси из клуба. Цитирует испанского оборонца издание AS.
"Это не один из лучших наших дней. Мы потеряли величайшего футболиста всех времен. Мы знали, что этот день когда-то наступит, но команда все равно шокирована, особенно те игроки, которые провели с Лео очень много лет".
"Управление клубом в последние годы было не лучшим, из-за этого и последовало наказание. Тем не менее, нам нужно перевернуть страницу, ведь ситуацию нельзя изменить. Нужно хорошо играть, усердно работать и побеждать. Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси и занять ведущие роли в коллективе".
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