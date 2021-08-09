Пике: Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси, занять ведущие роли в коллективе

Один из лидеров "Барселоны", защитник первой команды каталонцев Жерар Пике, высказался по поводу ухода Лионеля Месси из клуба. Цитирует испанского оборонца издание AS.

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"Это не один из лучших наших дней. Мы потеряли величайшего футболиста всех времен. Мы знали, что этот день когда-то наступит, но команда все равно шокирована, особенно те игроки, которые провели с Лео очень много лет".