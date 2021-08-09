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Пике: Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси, занять ведущие роли в коллективе

Испания
(2 голосов)

Мнение Жерара

Пике: Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси, занять ведущие роли в коллективе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров "Барселоны", защитник первой команды каталонцев Жерар Пике, высказался по поводу ухода Лионеля Месси из клуба. Цитирует испанского оборонца издание AS.

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"Это не один из лучших наших дней. Мы потеряли величайшего футболиста всех времен. Мы знали, что этот день когда-то наступит, но команда все равно шокирована, особенно те игроки, которые провели с Лео очень много лет".

"Управление клубом в последние годы было не лучшим, из-за этого и последовало наказание. Тем не менее, нам нужно перевернуть страницу, ведь ситуацию нельзя изменить. Нужно хорошо играть, усердно работать и побеждать. Другие исполнители смогут выйти на позиции Месси и занять ведущие роли в коллективе".

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В статье: Лионель Месси Херард Пике Барселона Жерар Пике
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:37
Кстати, человек из редакции, вот ты только что обновил тему. А ты уже принял меры, чтобы не нарушать Законы Украины по защите персональных данных? Мои аккаунт взломан и под моим именем пишут какое-то чучело. Оно себя называет костя игнатенко. Меры будут приняты? Кстати, 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 09:43
Да придется принять меры. Лишить тебя прогулки и нацепить снова смирительную рубашку
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 10:05
Я вижу, тебя уже лишили прогулки, шизофреник... Завидуешь мне, да? Что я могу вот так вольно писать здесь правду про твой позорный реал... Ха-ха-ха... Лечись, малолетка... Кстати 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
0
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 10:16
Дашка, ты руку Переса со своих стринглв вытянула?
0
0


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