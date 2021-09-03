Эмерсон Роял – о переходе в Тоттенхэм: Обидело то, как именно Барселона меня продала

Правый защитник Эмерсон Роял сменил клуб в последний день летнего трансферного окна, покинув "Барселону" и перейдя в "Тоттенхэм". Игрок дал большое интервью изданию Marca – сайт UA-Футбол приведет важные моменты из беседы исполнителя с журналистами.

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"Выступать за "Барселону" было мечтой. Дани Алвес был моим кумиром. Потенциальная конкуренция с Дестом в Каталонии? Меня не волнует, с кем соревноваться за место в составе. Мой менталитет и приоритет – выходить на поле и играть. Куман был рад меня поприветствовать после возвращения из аренды в "Бетисе". Я действительно мечтал поиграть с Месси, никто не ожидал, что он уйдет".

"Я думал, что "Барселона" хочет, чтобы я остался. Я играл в воскресенье в стартовом составе против "Хетафе", а на следующий день проснулся и спокойно пошел тренироваться. Там я уже начал понимать, что многое выходит наружу. Что боссы "Тоттенхэма" разговаривали с "Барселоной", что сделка уже на мази. Днем мне сообщили об этом. Руководство каталонцев сказало о сложном финансовом положении клуба".