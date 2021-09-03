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Эмерсон Роял – о переходе в Тоттенхэм: Обидело то, как именно Барселона меня продала
В чем же дело?
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник Эмерсон Роял сменил клуб в последний день летнего трансферного окна, покинув "Барселону" и перейдя в "Тоттенхэм". Игрок дал большое интервью изданию Marca – сайт UA-Футбол приведет важные моменты из беседы исполнителя с журналистами.
"Выступать за "Барселону" было мечтой. Дани Алвес был моим кумиром. Потенциальная конкуренция с Дестом в Каталонии? Меня не волнует, с кем соревноваться за место в составе. Мой менталитет и приоритет – выходить на поле и играть. Куман был рад меня поприветствовать после возвращения из аренды в "Бетисе". Я действительно мечтал поиграть с Месси, никто не ожидал, что он уйдет".
"Я думал, что "Барселона" хочет, чтобы я остался. Я играл в воскресенье в стартовом составе против "Хетафе", а на следующий день проснулся и спокойно пошел тренироваться. Там я уже начал понимать, что многое выходит наружу. Что боссы "Тоттенхэма" разговаривали с "Барселоной", что сделка уже на мази. Днем мне сообщили об этом. Руководство каталонцев сказало о сложном финансовом положении клуба".
"Я ответил, что у меня есть мечта – играть здесь. Я понимал, что в лучшей форме добьюсь успеха в Ла Лиге. Тем не менее, все было решено. Меня использовали? Это не совсем правильное слово, однако меня действительно обидело то, как именно "Барселона" меня продала. Моя семья была ошарашена. Я ухожу с чувством, что однажды вернусь, чтобы подарить радость каталонским фанатам. Сейчас я сосредоточен на выступлениях в "Тоттенхэме". Я заряжен энтузиазмом".
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