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Вице-президент Барсы: Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался
Рональд остается?
Barcelona
Вице-президент каталонской "Барселоны" Эдуард Ромеу заявил, что Совет директоров испанского гранда не обсуждал отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от "Баварии" (0:3) в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует функционера AS.
"Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в сложный момент. Мы сделаем шаг назад, в давно минувшие времена, уволив Кумана. Это было бы нелогично, сейчас у нас нет каких-либо сомнений".
Напомним, ранее в испанской прессе была информация о том, что несколько членов Совета директоров каталонского клуба под председательством Жоана Лапорты потребовали немедленного увольнения Кумана.
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