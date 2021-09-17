Вице-президент Барсы: Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался

Вице-президент каталонской "Барселоны" Эдуард Ромеу заявил, что Совет директоров испанского гранда не обсуждал отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от "Баварии" (0:3) в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует функционера AS.

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"Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в сложный момент. Мы сделаем шаг назад, в давно минувшие времена, уволив Кумана. Это было бы нелогично, сейчас у нас нет каких-либо сомнений".

Напомним, ранее в испанской прессе была информация о том, что несколько членов Совета директоров каталонского клуба под председательством Жоана Лапорты потребовали немедленного увольнения Кумана.