Барселона - Реал: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча 24.10.2021

Когда объявляют календарь на сезон в Испании, в первую очередь смотрят дату Эль Классико. На этот раз Барселона и Реал встречаются в воскресенье, 24 октября. Встречаются на фоне масштабной перестройки каталонцев и значительных изменений у сливочных. Пока Реал выглядит убедительнее, но соперник - Барселона, в составе которой собраны уже давно сияющие звезды или же те, которые только начинают светить на небосклоне. Кто знает, возможно, именно сегодня Фати утвердится в роли нового хозяина Камп Ноу.

Итак, в Украине трансляция матча Барселона - Реал доступна на интернет-сервисе MEGOGO по подписке Максимальная. Начало игры в 17:15.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Барселона - Реал онлайн >>>. На сайте также оперативно будет появляться видео голов матча.

Кроме того, канал Подкасты UA-Футбол на Youtube проведет аудио трансляцию поединка Барселона - Реал

Какие еще каналы показывают Эль Классико?