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Барселона - Реал: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча 24.10.2021

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч Барселона - Реал, чемпионат Испании, 24 октября 2021

Барселона - Реал: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча 24.10.2021

Фото - laliga.com

UA-Футбол
Новина українською

Когда объявляют календарь на сезон в Испании, в первую очередь смотрят дату Эль Классико. На этот раз Барселона и Реал встречаются в воскресенье, 24 октября. Встречаются на фоне масштабной перестройки каталонцев и значительных изменений у сливочных. Пока Реал выглядит убедительнее, но соперник - Барселона, в составе которой собраны уже давно сияющие звезды или же те, которые только начинают светить на небосклоне. Кто знает, возможно, именно сегодня Фати утвердится в роли нового хозяина Камп Ноу.

Итак, в Украине трансляция матча Барселона - Реал доступна на интернет-сервисе MEGOGO по подписке Максимальная. Начало игры в 17:15.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Барселона - Реал онлайн >>>. На сайте также оперативно будет появляться видео голов матча.

Кроме того, канал Подкасты UA-Футбол на Youtube проведет аудио трансляцию поединка Барселона - Реал

Какие еще каналы показывают Эль Классико?

  • Ближний Восток - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English 2
  • Беларусь - Сетанта Спорт
  • Канада - TSN1, TSN.ca, TSN App
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT
  • Грузия - Сетанта Спорт
  • Германия - DAZN
  • Венгрия - Spíler2
  • Италия - DAZN
  • Молдова - Сетанта Спорт
  • Польша - Canal + Premium, nc + GO, Eleven Sports 1 Poland, Canal + Sport Online
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar +, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga
  • Турция - Spor Smart D-Smart GO, S Sport +
  • Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD
  • США - ESPN +
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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Эль Классико
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