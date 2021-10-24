Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Реал: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча 24.10.2021
Где покажут в прямом эфире матч Барселона - Реал, чемпионат Испании, 24 октября 2021
Фото - laliga.com
Когда объявляют календарь на сезон в Испании, в первую очередь смотрят дату Эль Классико. На этот раз Барселона и Реал встречаются в воскресенье, 24 октября. Встречаются на фоне масштабной перестройки каталонцев и значительных изменений у сливочных. Пока Реал выглядит убедительнее, но соперник - Барселона, в составе которой собраны уже давно сияющие звезды или же те, которые только начинают светить на небосклоне. Кто знает, возможно, именно сегодня Фати утвердится в роли нового хозяина Камп Ноу.
Итак, в Украине трансляция матча Барселона - Реал доступна на интернет-сервисе MEGOGO по подписке Максимальная. Начало игры в 17:15.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Барселона - Реал онлайн >>>. На сайте также оперативно будет появляться видео голов матча.
Кроме того, канал Подкасты UA-Футбол на Youtube проведет аудио трансляцию поединка Барселона - Реал
Какие еще каналы показывают Эль Классико?
- Ближний Восток - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English 2
- Беларусь - Сетанта Спорт
- Канада - TSN1, TSN.ca, TSN App
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT
- Грузия - Сетанта Спорт
- Германия - DAZN
- Венгрия - Spíler2
- Италия - DAZN
- Молдова - Сетанта Спорт
- Польша - Canal + Premium, nc + GO, Eleven Sports 1 Poland, Canal + Sport Online
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar +, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga
- Турция - Spor Smart D-Smart GO, S Sport +
- Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD
- США - ESPN +
Популярное сейчас
- Кобин: Может кто-то с игроков Миная и сливал информацию насчет тренерских заготовок
- Шахтёр догоняет Динамо, Минай опускается на предпоследнее место. Таблица УПЛ 2021/22
- УПЛ. Черноморец - Львов 1:1. Рикошет и пассивность как причины голов. Но без общей свежести
- Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО