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Алаба открыл счёт в Эль Класико. ВИДЕО
Мадрид вышел вперёд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" открыл счёт в матче 10 тура Ла Лиги против "Барселоны" на "Камп Ноу".
Дебютный гол в дуэли сегодня забил летний новичок столичного клуба Давид Алаба на 32-й минуте. Этот гол стал премьерным для 29-летнего Алабаы в футболке "Реала".
Заметим, что на данный момент в матче перерыв. Следить за ходом игры вы можете в
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