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Алаба открыл счёт в Эль Класико. ВИДЕО

Испания
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Мадрид вышел вперёд

Алаба открыл счёт в Эль Класико. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" открыл счёт в матче 10 тура Ла Лиги против "Барселоны" на "Камп Ноу".

Дебютный гол в дуэли сегодня забил летний новичок столичного клуба Давид Алаба на 32-й минуте. Этот гол стал премьерным для 29-летнего Алабаы в футболке "Реала".

Заметим, что на данный момент в матче перерыв. Следить за ходом игры вы можете в текстовой и аудио трансляциях на UA-Футбол.

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В статье: Давид Алаба Барселона Реал (Мадрид)
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