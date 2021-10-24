Алаба открыл счёт в Эль Класико. ВИДЕО

Мадридский "Реал" открыл счёт в матче 10 тура Ла Лиги против "Барселоны" на "Камп Ноу".

Дебютный гол в дуэли сегодня забил летний новичок столичного клуба Давид Алаба на 32-й минуте. Этот гол стал премьерным для 29-летнего Алабаы в футболке "Реала".