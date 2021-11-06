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Де Йонг: Барса сильна, но на много очков отстает от вершины таблицы
Хавбек "сине-гранатовых" прокомментировал результат матча с "Сельтой"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг подвел итоги
"Этот матч был очень важнен для того, чтобы подняться в турнирной таблице. Это тяжелый удар для нас.
Мы сильны, но на много очков отстаем от команд на вершине таблицы. Если мы хотим выиграть лигу, то должны побеждать в таких матчах", – рассказал де Йонг.
После этого тура у "блауграны" 17 очков и команда идет на 9-м месте в турнирной таблице.
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