Де Йонг: Барса сильна, но на много очков отстает от вершины таблицы

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг подвел итоги ничьи с "Сельтой" в поединке 13-го тура испанской Ла Лиги.

"Этот матч был очень важнен для того, чтобы подняться в турнирной таблице. Это тяжелый удар для нас.

Мы сильны, но на много очков отстаем от команд на вершине таблицы. Если мы хотим выиграть лигу, то должны побеждать в таких матчах", – рассказал де Йонг.