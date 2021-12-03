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Чуть не переехал назойливых болельщиков. Защитник Барселоны устроил разборки прямо на дороге

Испания
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Общался с фанатами на высоких тонах

Чуть не переехал назойливых болельщиков. Защитник Барселоны устроил разборки прямо на дороге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок каталонской "Барселоны" Самуэль Умтити попал в абсолютно не забавную ситуацию, передвигаясь на своем автомобиле.

Все дело в том, что несколько крайне радикально настроенных и назойливых болельщиков "сине-гранатовых" хотели заполучить автограф француза и сделать с ним селфи. Тем не менее, фанаты почему-то решили делать это прямо на дороге.

Один из парней даже решил запрыгнуть на капот машины – Умтити несколько раз нажал на педаль газа, демонстрируя свое недовольство, после чего остановился, вышел и жестко говорил с поклонниками:

"Идите сюда. Ты заплатишь за машину? Ты знаешь, что такое уважение?"

В текущем сезоне Умтити не провел ни одного матча за "Барселону". Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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