Чуть не переехал назойливых болельщиков. Защитник Барселоны устроил разборки прямо на дороге

Игрок каталонской "Барселоны" Самуэль Умтити попал в абсолютно не забавную ситуацию, передвигаясь на своем автомобиле.

Все дело в том, что несколько крайне радикально настроенных и назойливых болельщиков "сине-гранатовых" хотели заполучить автограф француза и сделать с ним селфи. Тем не менее, фанаты почему-то решили делать это прямо на дороге.

Один из парней даже решил запрыгнуть на капот машины – Умтити несколько раз нажал на педаль газа, демонстрируя свое недовольство, после чего остановился, вышел и жестко говорил с поклонниками:

❗️Earlier today, some fans came in front Umtiti’s car and didn’t let him drive past. The player honked, but that didn’t make a difference. Later, he came out & said, “Come here. Do you pay for the car? Do you know what respect is?”. @laSextaTV #FCB ????????�� pic.twitter.com/0VZrm4XcKP