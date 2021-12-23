Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне: Атлетико снова создал много моментов, но мяч не шел в ворота
"Матрасники" не выигрывают 4 матча подряд в Ла Лиге
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады" (1:2), которое стало для мадридского клуба 4-м подряд в чемпионате Испании.
"Мы проводим хорошие матчи, но получаем не те результаты, которые хочет видеть команда. Мы снова создали много моментов, но мяч не шел в ворота. У нас были явные моменты, чтобы выйти вперед. Очевидно, что мы что-то упускаем, и мы платим за это поражениями в матчах, в которых этого не заслуживаем.
Мы провели хороший матч. В мелких деталях нам не хватает концентрации, и это стоит нам очков.
Мы не побеждаем там, где в другой раз выиграли бы. Часто мы выигрываем незаслуженно, а сейчас проигрываем, когда заслужили победу. Нужно сохранять спокойствие, очистить сознание и восстановиться. Нам это нужно. Спокойствие и баланс дадут нам много хорошего", - приводит слова Симеоне AS.
После 18 туров Ла Лиги "Атлетико" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Популярное сейчас
- Бензема обошел Роналду по голам за год. Впереди только три нападающих
- Посол Нидерландов: Лозунги Слава Украине и Героям слава на футболках - это был очень сильный месседж для всего мира
- На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля
- У Барселоны нет денег, чтобы выкупить австрийского таланта. Парень рискует засесть в резерв
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО