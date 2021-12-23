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Симеоне: Атлетико снова создал много моментов, но мяч не шел в ворота

Испания
(1 голосов)

"Матрасники" не выигрывают 4 матча подряд в Ла Лиге

Симеоне: Атлетико снова создал много моментов, но мяч не шел в ворота

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады" (1:2), которое стало для мадридского клуба 4-м подряд в чемпионате Испании.

"Мы проводим хорошие матчи, но получаем не те результаты, которые хочет видеть команда. Мы снова создали много моментов, но мяч не шел в ворота. У нас были явные моменты, чтобы выйти вперед. Очевидно, что мы что-то упускаем, и мы платим за это поражениями в матчах, в которых этого не заслуживаем.

Мы провели хороший матч. В мелких деталях нам не хватает концентрации, и это стоит нам очков.

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Мы не побеждаем там, где в другой раз выиграли бы. Часто мы выигрываем незаслуженно, а сейчас проигрываем, когда заслужили победу. Нужно сохранять спокойствие, очистить сознание и восстановиться. Нам это нужно. Спокойствие и баланс дадут нам много хорошего", - приводит слова Симеоне AS.

После 18 туров Ла Лиги "Атлетико" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Гранада
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
23.12.2021 в 09:05
Не зрозуміло чому матрасники так впали Це ж не Барселона, яка втратила своїх двох найкращих... Склад навіть трохи підсилився Мабуть бійці ель Чоло вже не витримують багаторічної битви
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