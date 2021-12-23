Симеоне: Атлетико снова создал много моментов, но мяч не шел в ворота

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады" (1:2), которое стало для мадридского клуба 4-м подряд в чемпионате Испании.

"Мы проводим хорошие матчи, но получаем не те результаты, которые хочет видеть команда. Мы снова создали много моментов, но мяч не шел в ворота. У нас были явные моменты, чтобы выйти вперед. Очевидно, что мы что-то упускаем, и мы платим за это поражениями в матчах, в которых этого не заслуживаем.

Мы провели хороший матч. В мелких деталях нам не хватает концентрации, и это стоит нам очков.