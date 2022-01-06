Андрей Лунин пропустил первый гол в сезоне

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин наконец-то получил место в стартовом составе королевского клуба – как и ожидалось, он вышел на игру против "Алькояно" в Кубке Испании.

Этот клуб представляет третий дивизион испанского футбола, но именно он в прошлом сезоне выбил сливочных из Кубка. Тогда Лунин тоже защищал ворота и пропустил дважды.

Отстоять на ноль на этот раз Андрею тоже не удалось. На 66-й минуте форвард хозяев Дани Вега протаранил защиту "Реала" и нанес технический удар в дальнюю девятку из угла вратарской. У Лунина шансов спасти команду не было.

Таким образом, счет стал 1:1, ведь в первом тайме после углового забил Милитао. За ходом поединка следите с помощью текстовой и аудио трансляции на UA-Футбол >>>.