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Андрей Лунин пропустил первый гол в сезоне

Испания
(1 голосов)

Снова Алькояно!

Андрей Лунин пропустил первый гол в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин наконец-то получил место в стартовом составе королевского клуба – как и ожидалось, он вышел на игру против "Алькояно" в Кубке Испании.

Этот клуб представляет третий дивизион испанского футбола, но именно он в прошлом сезоне выбил сливочных из Кубка. Тогда Лунин тоже защищал ворота и пропустил дважды.

Отстоять на ноль на этот раз Андрею тоже не удалось. На 66-й минуте форвард хозяев Дани Вега протаранил защиту "Реала" и нанес технический удар в дальнюю девятку из угла вратарской. У Лунина шансов спасти команду не было.

Таким образом, счет стал 1:1, ведь в первом тайме после углового забил Милитао. За ходом поединка следите с помощью текстовой и аудио трансляции на UA-Футбол >>>.

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В статье: Реал (Мадрид) Алькояно (Алькой) Андрей Лунин
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