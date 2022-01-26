На фоне травм партнеров. Мадридский Реал не отпустит форварда в зимнее трансферное окно

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович не покинет раздевалку "меренг" этой зимой. По информации издания Marca, тренерский штаб и руководство клуба понимают, что отпускать Йовича на фоне травм Карима Бензема и Мариано Диас – не самое логичное решение.

Француз и доминиканец пробудут в лазарете не слишком долго, однако Карло Анчелотти считает, что отрезок, на котором Бензема и Диас будут отсутсовать, может иметь для "сливочных" решающее значение.

В текущем сезоне Йович сыграл 11 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.