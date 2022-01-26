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На фоне травм партнеров. Мадридский Реал не отпустит форварда в зимнее трансферное окно
Нападающий останется в столице Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Лука Йович не покинет раздевалку "меренг" этой зимой. По информации издания Marca, тренерский штаб и руководство клуба понимают, что отпускать Йовича на фоне травм Карима Бензема и Мариано Диас – не самое логичное решение.
Француз и доминиканец пробудут в лазарете не слишком долго, однако Карло Анчелотти считает, что отрезок, на котором Бензема и Диас будут отсутсовать, может иметь для "сливочных" решающее значение.
В текущем сезоне Йович сыграл 11 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.
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