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На фоне травм партнеров. Мадридский Реал не отпустит форварда в зимнее трансферное окно

Испания
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Нападающий останется в столице Испании

На фоне травм партнеров. Мадридский Реал не отпустит форварда в зимнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Реала" Лука Йович не покинет раздевалку "меренг" этой зимой. По информации издания Marca, тренерский штаб и руководство клуба понимают, что отпускать Йовича на фоне травм Карима Бензема и Мариано Диас – не самое логичное решение.

Француз и доминиканец пробудут в лазарете не слишком долго, однако Карло Анчелотти считает, что отрезок, на котором Бензема и Диас будут отсутсовать, может иметь для "сливочных" решающее значение.

В текущем сезоне Йович сыграл 11 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Мариано Диас Лука Йович
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Источник:
marca.com

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