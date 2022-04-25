Хави: Барселона усложнила себе жизнь в борьбе за место в зоне ЛЧ

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение в матче перенесенного 21-го тура чемпионата Испании от "Райо Вальекано" (0:1).

"Мы заслуживали гораздо большего, однако не показали тот характер, который должны были. Мы старались, но мяч не шёл в ворота. Очень похоже на то, что было в матче с "Кадисом". Это наша реальность.

Мы находимся в сложной ситуации. Мы всё ещё в зоне Лиги чемпионов, но усложнили себе жизнь. Есть игры, в которых тяжело. Мы пропустили первый гол и не отреагировали должным образом. Это игры, в которых, если вы выходите вперёд, у вас всё под контролем", — цитирует Хави Marca.