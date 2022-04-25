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Хави: Барселона усложнила себе жизнь в борьбе за место в зоне ЛЧ

Испания
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Каталонцы потерпели поражение от "Райо Вальекано"

Хави: Барселона усложнила себе жизнь в борьбе за место в зоне ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение в матче перенесенного 21-го тура чемпионата Испании от "Райо Вальекано" (0:1).

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"Мы заслуживали гораздо большего, однако не показали тот характер, который должны были. Мы старались, но мяч не шёл в ворота. Очень похоже на то, что было в матче с "Кадисом". Это наша реальность.

Мы находимся в сложной ситуации. Мы всё ещё в зоне Лиги чемпионов, но усложнили себе жизнь. Есть игры, в которых тяжело. Мы пропустили первый гол и не отреагировали должным образом. Это игры, в которых, если вы выходите вперёд, у вас всё под контролем", — цитирует Хави Marca.

После 33 туров "Барселона" находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка.

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В статье: Барселона Хави Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Marca

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