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Мало голов - не помеха. Атлетико намерено удержать Гризманна летом
Судя по всему, в "Барселону" француз уже не вернется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлым летом мадридскому "Атлетико" удалось арендовать у "Барселоны" Антуана Гризманна. Теперь "матрасники" не хотят его отпускать.
По данным Sports.es, наставник мадридцев Диего Симеоне намерен удержать опытного форварда. В случае продления аренды еще на год, выкуп летом 2023-го года станет обязательным. "Барселона" получит порядка 40 миллионов.
Нельзя сказать, что во время своего прихода в "Атлетико" Гризманн набрал лучшую форму. В текущем сезоне на его счету лишь восемь голов, в том числе три - в чемпионате Испании.
Сейчас "матрасники" ведут борьбу за попадание в ЛЧ. Клуб из столицы Испании идет четвертым в чемпионате.
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