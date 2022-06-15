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СМИ: Марсело Бьелса может вновь возглавить клуб Ла Лиги

Испания
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Ранее в Бильбао он неплохо поработал

СМИ: Марсело Бьелса может вновь возглавить клуб Ла Лиги

Фото: De Telegraaf

UA-Футбол
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Марсело Бьелса может во второй раз стать тренером "Атлетика". Об этом передает Marca.

Кандидатуру аргентинского тренера лоббирует Иньяки Аречабалета. В "Атлетике" 24-го июня пройдут выбор президента, Аречабалета - главный претендент, а потому шансы Бьелсы вернуться в Ла Лигу достаточно велики.

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Марсело ранее уже работал с басками на протяжении двух лет. Он выводил "Атлетик" в финалы кубка Испании и Лиги Европы. Последние два с половиной года возглавлял "Лидс".

Напомним, что по окончании прошлого сезона "Атлетик" неожиданно уволил Марселино.

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В статье: Марсело Бьелса Атлетик (Бильбао)
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