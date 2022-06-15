СМИ: Марсело Бьелса может вновь возглавить клуб Ла Лиги

Марсело Бьелса может во второй раз стать тренером "Атлетика". Об этом передает Marca.

Кандидатуру аргентинского тренера лоббирует Иньяки Аречабалета. В "Атлетике" 24-го июня пройдут выбор президента, Аречабалета - главный претендент, а потому шансы Бьелсы вернуться в Ла Лигу достаточно велики.

Марсело ранее уже работал с басками на протяжении двух лет. Он выводил "Атлетик" в финалы кубка Испании и Лиги Европы. Последние два с половиной года возглавлял "Лидс".