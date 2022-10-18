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Куртуа остался недоволен итогами голосования за Золотой мяч
Бельгиец наделся быть в тройке лучших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен тем, что в финальном рейтинге на Золотой мяч занял лишь 7-е место. Бельгиец провел невероятный сезон, показав свою лучшую игру в карьере.
"Вратарю невозможно получить Золотой мяч. Ты выигрываешь Ла Лигу и Лигу чемпионов, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты только 7-й в общем рейтинге.
Что ж, про крайней мере они придумали награду для лучшего голкипера", - сказал Тибо во время церемонии вручения награды.
Напомним, Куртуа получил приз лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина. Обладателем Золотого мяча стал его одноклубник Карим Бензема.
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