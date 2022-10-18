Куртуа остался недоволен итогами голосования за Золотой мяч

Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен тем, что в финальном рейтинге на Золотой мяч занял лишь 7-е место. Бельгиец провел невероятный сезон, показав свою лучшую игру в карьере.

"Вратарю невозможно получить Золотой мяч. Ты выигрываешь Ла Лигу и Лигу чемпионов, команда побеждает благодаря твоим сейвам, а в итоге ты только 7-й в общем рейтинге.

Что ж, про крайней мере они придумали награду для лучшего голкипера", - сказал Тибо во время церемонии вручения награды.