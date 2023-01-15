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Реал - Барселона: Гави открыл счет в матче за Суперкубок Испании
Гави забил в ворота Типо Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" и Каталонская "Барселона" сражаются в финале Суперкубка Испании в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Онлайн-трансляцию поединка можно
Счет в матче открила "Барселона". Обрезка футболистов "Реала" возле своих ворот позволила Гави забить в ворота Типо Куртуа на 34 минуте матча.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании
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