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Хави - о возможном уходе Фати из Барселоны: Он не продается

Испания
(1 голосов)

Наставник рассчитывает на футболиста

Хави - о возможном уходе Фати из Барселоны: Он не продается

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник "Барсылоны" Фати находится на карандаше у многих европейских клубов. Главным претендентом на молодого испанца называют "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер каталонской команды Хави высказался о возможном уходе футболиста, заявив, что клуб не намерен продавать Ансу Фати:

"Фати не продается. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся", - сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Также, специалист отметил сильные качества футболиста, признавшись, что Фати нужно время, чтобы выйти на прежний уровень:

"Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и возлагаю огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу", - добавил тренер.

Стоит отметить, что по мимо "МЮ" в услугах молодой звезды "Барселоны" заинтересована и "Бавария".

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Ансу Фати
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Комментарии (2)
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Перевзутий
12.02.2023 в 17:28
Продать на.уй
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sasha1951 (Sausalito)
12.02.2023 в 17:43
эти хрустальные дрова никто не купит
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