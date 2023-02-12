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Хави - о возможном уходе Фати из Барселоны: Он не продается
Наставник рассчитывает на футболиста
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Испанский полузащитник "Барсылоны" Фати находится на карандаше у многих европейских клубов. Главным претендентом на молодого испанца
Главный тренер каталонской команды Хави высказался о возможном уходе футболиста, заявив, что клуб не намерен продавать Ансу Фати:
"Фати не продается. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся", - сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.
Также, специалист отметил сильные качества футболиста, признавшись, что Фати нужно время, чтобы выйти на прежний уровень:
"Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и возлагаю огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу", - добавил тренер.
Стоит отметить, что по мимо "МЮ" в услугах молодой звезды "Барселоны"
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