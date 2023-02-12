Хави - о возможном уходе Фати из Барселоны: Он не продается

Испанский полузащитник "Барсылоны" Фати находится на карандаше у многих европейских клубов. Главным претендентом на молодого испанца называют "Манчестер Юнайтед" .

Главный тренер каталонской команды Хави высказался о возможном уходе футболиста, заявив, что клуб не намерен продавать Ансу Фати:

"Фати не продается. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся", - сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Также, специалист отметил сильные качества футболиста, признавшись, что Фати нужно время, чтобы выйти на прежний уровень:

"Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и возлагаю огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу", - добавил тренер.