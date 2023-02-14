Брал трофеи с летучими мышами. Валенсия нашла замену уволенному Гаттузо

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о назначении Рубена Бараху на пост главного тренера.

47-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который был уволен в конце января. Срок длительности контракта с итальянцем не разглашается.

Бараха выступал за "летучих мышей" в период с 2000 по 2010 годы. В футболке испанского клуба он становился двухкратным чемпионом Испании, а также победителем Кубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В качестве тренера он работал с "Эльче", "Райо Вальекано", хихонским "Спортингом", "Тенерифе" и "Сарагосой". В его штаб войдет еще один бывший игрок "Валенсии" Карлос Марчена.

"Валенсия" идет в зоне вылета - 18-я позиция и 20 зачетных пунктов. Рубен дебютирует во главе испанской команды 20 февраля в выездном матче против "Хетафе".