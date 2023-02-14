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Брал трофеи с летучими мышами. Валенсия нашла замену уволенному Гаттузо
Команда идет в зоне вылета
Фото: valenciacf.com
"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о назначении Рубена Бараху на пост главного тренера.
47-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который был уволен в конце января. Срок длительности контракта с итальянцем не разглашается.
OFFICIAL STATEMENT | RUBÉN BARAJA— Valencia CF (@valenciacf_en) February 14, 2023
Welcome, Baraja!! ????????
➡️https://t.co/04N0OkO2Mr#VCFDNA pic.twitter.com/p4xyhm9Vsi
Бараха выступал за "летучих мышей" в период с 2000 по 2010 годы. В футболке испанского клуба он становился двухкратным чемпионом Испании, а также победителем Кубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В качестве тренера он работал с "Эльче", "Райо Вальекано", хихонским "Спортингом", "Тенерифе" и "Сарагосой". В его штаб войдет еще один бывший игрок "Валенсии" Карлос Марчена.
"Валенсия" идет в зоне вылета - 18-я позиция и 20 зачетных пунктов. Рубен дебютирует во главе испанской команды 20 февраля в выездном матче против "Хетафе".
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