Жирона - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

В последнее время к "Жироне" среди украинских болельщиков приковано особое внимание, ведь за каталонский клуб успешно выступает Виктор Цыганков. На этот раз у него и его команды испытание будет очень серьезным – "Атлетико" может закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, оторвавшись от "Реала Сосьедад".

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На собственном поле "Жирона" выступает неплохо, набрав 21 балл из 36 возможных. Но с другой стороны, у "Атлетико" одна из лучших статистик игры на выезде. Удастся ли Виктору Цыганкову снова зажечь в матче Ла Лиги, смотрите в понедельник, 13 марта. Начало матча "Жирона" – "Атлетико" в 22:00.

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