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Жирона - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч Жирона - Атлетико, чемпионат Испании, 13 марта 2023

Жирона - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

Новина українською

В последнее время к "Жироне" среди украинских болельщиков приковано особое внимание, ведь за каталонский клуб успешно выступает Виктор Цыганков. На этот раз у него и его команды испытание будет очень серьезным – "Атлетико" может закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, оторвавшись от "Реала Сосьедад".

  • Следите за успехами Цыганкова и Лунина в Ла Лиге в режиме Live в нашем Telegram

На собственном поле "Жирона" выступает неплохо, набрав 21 балл из 36 возможных. Но с другой стороны, у "Атлетико" одна из лучших статистик игры на выезде. Удастся ли Виктору Цыганкову снова зажечь в матче Ла Лиги, смотрите в понедельник, 13 марта. Начало матча "Жирона" – "Атлетико" в 22:00.

В Украине смотреть онлайн в интернете матч "Жирона" – "Атлетико" можно с помощью сервиса MEGOGO. Если у вас не будет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Жирона – Атлетико онлайн >>>

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Трансляція матчу Жирона - Атлетіко
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В других странах матч в прямом эфире покажут

  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT
  • Германия - DAZN2, DAZN
  • Ирландия - Premier Player HD, LaLigaTV, Premier Sports 1
  • Италия - DAZN
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - DAZN, DAZN LaLiga
  • Великобритания - Viaplay Sports 2, Viaplay UK, LaLigaTV
  • США - ESPN+, ESPN Deportes
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В статье: Атлетико (Мадрид) Жирона смотреть онлайн
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