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Жирона - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании
Где покажут в прямом эфире матч Жирона - Атлетико, чемпионат Испании, 13 марта 2023
В последнее время к "Жироне" среди украинских болельщиков приковано особое внимание, ведь за каталонский клуб успешно выступает Виктор Цыганков. На этот раз у него и его команды испытание будет очень серьезным – "Атлетико" может закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, оторвавшись от "Реала Сосьедад".
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На собственном поле "Жирона" выступает неплохо, набрав 21 балл из 36 возможных. Но с другой стороны, у "Атлетико" одна из лучших статистик игры на выезде. Удастся ли Виктору Цыганкову снова зажечь в матче Ла Лиги, смотрите в понедельник, 13 марта. Начало матча "Жирона" – "Атлетико" в 22:00.
В Украине смотреть онлайн в интернете матч "Жирона" – "Атлетико" можно с помощью сервиса MEGOGO. Если у вас не будет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Жирона – Атлетико онлайн >>>
В других странах матч в прямом эфире покажут
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - beIN SPORTS CONNECT
- Германия - DAZN2, DAZN
- Ирландия - Premier Player HD, LaLigaTV, Premier Sports 1
- Италия - DAZN
- Польша - Eleven Sports 2 Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - DAZN, DAZN LaLiga
- Великобритания - Viaplay Sports 2, Viaplay UK, LaLigaTV
- США - ESPN+, ESPN Deportes
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