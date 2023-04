Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании

Прежде всего, следует отметить, что описанные ниже события не повторятся уже никогда.

В 1990 году испанская федерация футбола запретила филиалам участвовать в Кубке, так что даже теоретических шансов увидеть похожее нет.

Правильно ли это? Наверное, да, ведь и в нашей истории финал не удался. Давид не побил Голиафа и даже не бросил ему вызов, а лишь скромно покорился своей судьбе. Часть болельщиков – особенно каталонцев и басков – даже слушать хотели, что все прошло честно. Хотя, кто знает?

Не только финал, но и весь тот сезон выглядел настолько неправдоподобно, будто это не реальная жизнь, а новые приключения Теда Лассо.

Просто представьте: на улице был 1980 год, когда "Реал Мадрид" встретился в финале Кубка Испании с… собственной резервной командой "Реал Мадрид Кастилья".

***

Впоследствии исследователи напишут, мол, не обошлось без "Movida Madrileña".

Если вкратце, это такой "ветер перемен" на испанский манер. В тот период страну еще лихорадило после автократии Франко; свободы становилось больше, диктат церкви заменили безумные рок-концерты, и молодежь поверила, что может все.

Кто знает, может, это действительно помогло, ведь случались в "Реале" и более сильные поколения. Да и тренировал ту "Кастилью" не гений, а лишь 34-летний Хуанхо Гарсия, который потом никакой карьеры не сделал.

Его и других героев Кубка-1980 испанская пресса разыскала в 2020 году, чтобы они рассказали в деталях, как все было. И, знаете, их стоило послушать.

Kit colours: Real Madrid in Purple



The first shirt we feature is the 1980 Copa del Rey Final shirt worn not by Real Madrid but Real Madrid Castilla. The final was contested by both Real Madrid teams and therefore the B team had to don the purple shirt. pic.twitter.com/V9QG7b9E4R