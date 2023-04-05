Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании

Прежде всего, следует отметить, что описанные ниже события не повторятся уже никогда.

В 1990 году испанская федерация футбола запретила филиалам участвовать в Кубке, так что даже теоретических шансов увидеть похожее нет.

Правильно ли это? Наверное, да, ведь и в нашей истории финал не удался. Давид не побил Голиафа и даже не бросил ему вызов, а лишь скромно покорился своей судьбе. Часть болельщиков – особенно каталонцев и басков – даже слушать хотели, что все прошло честно. Хотя, кто знает?

Не только финал, но и весь тот сезон выглядел настолько неправдоподобно, будто это не реальная жизнь, а новые приключения Теда Лассо.

Просто представьте: на улице был 1980 год, когда "Реал Мадрид" встретился в финале Кубка Испании с… собственной резервной командой "Реал Мадрид Кастилья".

Final Copa del Rey 1980

Real Madrid CF vs Castilla CF pic.twitter.com/7YsdcXhLNL — Angel Royo (@ang_royo) August 26, 2018

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Впоследствии исследователи напишут, мол, не обошлось без "Movida Madrileña".

Если вкратце, это такой "ветер перемен" на испанский манер. В тот период страну еще лихорадило после автократии Франко; свободы становилось больше, диктат церкви заменили безумные рок-концерты, и молодежь поверила, что может все.

Кто знает, может, это действительно помогло, ведь случались в "Реале" и более сильные поколения. Да и тренировал ту "Кастилью" не гений, а лишь 34-летний Хуанхо Гарсия, который потом никакой карьеры не сделал.

"Он хорошо приспособился к нам, а мы к нему. Хуанхо дал свободу, когда мы выходили на поле. Он говорил нам, что мы можем побеждать и что юношеский футбол должен дарить счастье. Ему удалось наладить контакт со всеми", – рассказывает один из лидеров той команды Франсиско Пинеда.

Его и других героев Кубка-1980 испанская пресса разыскала в 2020 году, чтобы они рассказали в деталях, как все было. И, знаете, их стоило послушать.

Kit colours: Real Madrid in Purple



The first shirt we feature is the 1980 Copa del Rey Final shirt worn not by Real Madrid but Real Madrid Castilla. The final was contested by both Real Madrid teams and therefore the B team had to don the purple shirt. pic.twitter.com/V9QG7b9E4R — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 15, 2018

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Первые раунды Кубка "Кастилья" прошла, словно гранд.

"Эстремадура" была бита по сумме двух матчей 10:2; "Алькоркон" защищался получше, но тоже без шансов (5:1); "Расинг" переиграли благодаря более меткой атаке (3:1).

Для контекста правила запрещали молодежкам использовать игроков старше 23 лет, поэтому для них даже один пройденный этап в те годы считался незаурядным успехом.

Когда же "Кастилья" проиграла первый матч 1/16 финала на поле "Эркулеса" 1:4, это выглядело обыденно, будто так и задумывалось. Лишь президент "Реала" Луис де Карлос сохранял веру в команду.

"В ответном матче Пако быстро забил дважды, мы повели 2:0, и тогда в перерыве сеньор президент приказал открыть ворота, чтобы фанаты могли заходить без билетов. "Бернабеу" из пустого превратился в почти переполненный. При поддержке трибун мы пошли в атаку, забили в третий раз, перевели игру в дополнительное время, а там окончательно победили", - с блеском в глазах вспоминает центральный защитник Эспиноса.



Боссы "Реала" после смерти Бернабеу. Луис де Карлос - третий слева. Фото: Marca.com Боссы "Реала" после смерти Бернабеу. Луис де Карлос - третий слева. Фото: Marca.com

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Параллельно сеткой шагала основа Реала, но это как раз было нормой.

Мадрид выложил 1 млн фунтов за британца Лори Каннингема, отлично дополнявшего в нападении технаря Хуанито и бомбардира Сантильяну. Спустя год эта команда даже выйдет в финал КЕЧ, где минимально проиграет "Ливерпулю".

Другое дело – "Кастилья". Молодежь, которую знали в лицо только их родственники, в 1/8 финала одолела одну из доминирующих сил Ла Лиги начала 80-х – "Атлетик" Хавьера Клементе.

Их противостояние началось с 0:0 в Мадриде, но уже на "Сан Мамесе" юные "Сливочные" выступили так, что даже каталонская Mundo Deportivo назвала их "честью испанского футбола". "Кастилья" играла ярко, держалась своего стиля и позволила гранду забить лишь в компенсированное время - 2:1.

После того матча о недооценке дубля "Реала" речь уже не заходила, но было поздно. Ребята Хуанхо поймали кураж плюс их вдохновляла невиданная поддержка трибун - даже нейтральных.

Следующий соперник – "Реал Сосьедад" – в том сезоне вел ожесточенную борьбу с основой "Реала" за чемпионство. В рамках Ла Лиги баски Мадриду не проигрывали – 4:0 дома и 2:2 на "Бернабеу".

На бумаге у молодежи здесь не было даже теоретических шансов, но в гостях выдающаяся игра голкипера Агустина позволила проиграть минимально 1:2, а дома при безумной поддержке болельщиков "Кастилья" победила Сатрустеги, Самору, Арконаду и других легенд "Ла Реала" 2:0!

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Уже на следующих выходных деморализованный "Сосьедад" проиграл еще и "Севилье" и, таким образом, отдал первое место "Реалу".



Хуанхо Гарсия - тренер сенсационной молодежки. Фото: soymadridista.com Хуанхо Гарсия - тренер сенсационной молодежки. Фото: soymadridista.com

"Я могу сказать, что именно мы принесли Мадриду этот титул. Наши победы выбили конкурентов из колеи, а позже позволили первой команде выиграть и золотой дубль", – Агустин говорит нескромно, зато честно.

И ко всему, он имеет на это право. Взять хотя бы полуфинал, где "Кастилье" пришлось играть с другим конкурентом "Реала" – "Спортингом". Кунди, Хоакин, Ферреро и, конечно, Кини – это была лучшая команда, которую когда-либо собирали на "Молиноне". И что дальше? А все тоже самое.

Снова выдающаяся игра Агустина на выезде, позволившая проиграть лишь 0:2; снова феерический камбэк на "Бернабеу", где в тот вечер собралось больше людей, чем на любой игре первой команды "Сливочных" в сезоне-1979/80!

Атмосфера стояла страшная; публика скандировала "Кастилья, Кастилья", и как только арбитр свистел в другую сторону, в него летело, что лежало под рукой – даже стеклянные бутылки.

Сегодня в таких условиях матч непременно остановили бы, но в 80-м видали и хуже, так что испуганные судья и гости оставались на поле - правда, без воли к сопротивлению. "Кастилья" забила четыре гола и под рев стотысячной толпы вышла в финал.

Arconada y Castañeda, capitanes de la Real Sociedad y el Castilla, se saludan en presencia de Ramos Marco, en la previa del encuentro de Copa que disputaron ambos equipos en mayo de 1980. pic.twitter.com/9WIcN18ryM — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) November 10, 2022

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Могли ли они его выиграть? Наверное, да, но не против своей первой команды.

Еще когда "Реал" в параллельном полуфинале по пенальти одолел "Атлетико", все стало ясно. Основа слишком хорошо знала дублеров, их слабые и сильные стороны, ведь каждый четверг они проводили спарринг на клубной базе, готовясь к очередному туру.

Также проблемой стал новый уровень внимания. Бесконечные интервью, отдельная гостиница, давление от СМИ и старших одноклубников – все это развалило "Кастилью" до матча.

"Мы часто говорили между собой, встречались за обедом – с Дель Боске, Камачо, Хуанито. Хуан как-то сказал нам, типа, мы собираемся вас убить на поле и, знаете, на нас это очень повлияло", - рассказывает Эспиноса.

Впоследствии схожие ощущения испытал Пинеда, которому его кумир Пирри на тренировке грубо въехал прямо в ногу. Это был своего рода вызов – мол, если готов, то вмажь в ответ! Но как это – бить легенду, которая через несколько дней завершала карьеру? Как срубить Хуанито? Как снести Сантильяну? Это же были кумиры, герои "Кастильи"!

Собственно, так финал и прошел – пока одни думали о трофее, другие старались по привычке не нанести травму основе. Как следствие – 6:1.

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И не было здесь ни победителей, ни проигравших - после свистка Кубок праздновали все вместе.

Если учесть, что и сам матч проводился на "Сантьяго Бернабеу", то это был тотальный, абсолютный триумф Мадрида.

Известно, что именно после него в клубе подкорректировали стратегию – боссы дали зеленый свет воспитанникам "Кастильи", на время отказавшись от громких трансферов. Результаты показательны - уже через 4 года Эмилио Бутрахеньо и его друзья выиграют Сегунду, чтобы стать символами "Реала" на долгие годы. Да-да, Мадрид 80-х был командой "своих", а не "купленных".

La final de la Copa del Rey 1980 fue entre el Real Madrid y el Castilla, su filial.



Dos equipos de un mismo club jugaron un partido definitorio. Ganó el Real Madrid 6-1, pero ¡todos festejaron cuando recibieron la copa!



INSÓLITO. ???????????????? pic.twitter.com/RJdICGTebx — Valentín Torres Erwerle ✍️????️ (@TorresErwerle) December 23, 2021

Ну, а что касается молодежки 80-го, то она оказалась не такой уж и талантливой. В основу Мадрида из нее пробились лишь хав Рикардо Гальего, кипер Агустин и в меньшей степени форвард Франсиско Пинеда, примеривший роль суперсаба.

Среди остальных выделяется защитник Хавьер Кастаньеда - ему до сих пор принадлежит рекорд по матчам за "Осасуну". Между тем море других, как Сидон, Балин, Берналь, Рики Альварес не задержались в профи и до 30 лет. Так бывает – они побеждали топ-клубы и творили историю, но не были при этом топ-футболистами. Это был искренний, почти детский кураж; стоило ему иссякнуть - и ничего не осталось.