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Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании

Испания
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Уникальная история

Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании

Фото: realmadrid.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Прежде всего, следует отметить, что описанные ниже события не повторятся уже никогда.

В 1990 году испанская федерация футбола запретила филиалам участвовать в Кубке, так что даже теоретических шансов увидеть похожее нет.

Правильно ли это? Наверное, да, ведь и в нашей истории финал не удался. Давид не побил Голиафа и даже не бросил ему вызов, а лишь скромно покорился своей судьбе. Часть болельщиков – особенно каталонцев и басков – даже слушать хотели, что все прошло честно. Хотя, кто знает?

Не только финал, но и весь тот сезон выглядел настолько неправдоподобно, будто это не реальная жизнь, а новые приключения Теда Лассо.

Просто представьте: на улице был 1980 год, когда "Реал Мадрид" встретился в финале Кубка Испании с… собственной резервной командой "Реал Мадрид Кастилья".

***

Впоследствии исследователи напишут, мол, не обошлось без "Movida Madrileña".

Если вкратце, это такой "ветер перемен" на испанский манер. В тот период страну еще лихорадило после автократии Франко; свободы становилось больше, диктат церкви заменили безумные рок-концерты, и молодежь поверила, что может все.

Кто знает, может, это действительно помогло, ведь случались в "Реале" и более сильные поколения. Да и тренировал ту "Кастилью" не гений, а лишь 34-летний Хуанхо Гарсия, который потом никакой карьеры не сделал.

"Он хорошо приспособился к нам, а мы к нему. Хуанхо дал свободу, когда мы выходили на поле. Он говорил нам, что мы можем побеждать и что юношеский футбол должен дарить счастье. Ему удалось наладить контакт со всеми", – рассказывает один из лидеров той команды Франсиско Пинеда.

Его и других героев Кубка-1980 испанская пресса разыскала в 2020 году, чтобы они рассказали в деталях, как все было. И, знаете, их стоило послушать.

***

Первые раунды Кубка "Кастилья" прошла, словно гранд.

"Эстремадура" была бита по сумме двух матчей 10:2; "Алькоркон" защищался получше, но тоже без шансов (5:1); "Расинг" переиграли благодаря более меткой атаке (3:1).

Для контекста правила запрещали молодежкам использовать игроков старше 23 лет, поэтому для них даже один пройденный этап в те годы считался незаурядным успехом.

Когда же "Кастилья" проиграла первый матч 1/16 финала на поле "Эркулеса" 1:4, это выглядело обыденно, будто так и задумывалось. Лишь президент "Реала" Луис де Карлос сохранял веру в команду.

"В ответном матче Пако быстро забил дважды, мы повели 2:0, и тогда в перерыве сеньор президент приказал открыть ворота, чтобы фанаты могли заходить без билетов. "Бернабеу" из пустого превратился в почти переполненный.

При поддержке трибун мы пошли в атаку, забили в третий раз, перевели игру в дополнительное время, а там окончательно победили", - с блеском в глазах вспоминает центральный защитник Эспиноса.

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Боссы "Реала" после смерти Бернабеу. Луис де Карлос - третий слева. Фото: Marca.com

***

Параллельно сеткой шагала основа Реала, но это как раз было нормой.

Мадрид выложил 1 млн фунтов за британца Лори Каннингема, отлично дополнявшего в нападении технаря Хуанито и бомбардира Сантильяну. Спустя год эта команда даже выйдет в финал КЕЧ, где минимально проиграет "Ливерпулю".

Другое дело – "Кастилья". Молодежь, которую знали в лицо только их родственники, в 1/8 финала одолела одну из доминирующих сил Ла Лиги начала 80-х – "Атлетик" Хавьера Клементе.

Их противостояние началось с 0:0 в Мадриде, но уже на "Сан Мамесе" юные "Сливочные" выступили так, что даже каталонская Mundo Deportivo назвала их "честью испанского футбола". "Кастилья" играла ярко, держалась своего стиля и позволила гранду забить лишь в компенсированное время - 2:1.

После того матча о недооценке дубля "Реала" речь уже не заходила, но было поздно. Ребята Хуанхо поймали кураж плюс их вдохновляла невиданная поддержка трибун - даже нейтральных.

Следующий соперник – "Реал Сосьедад" – в том сезоне вел ожесточенную борьбу с основой "Реала" за чемпионство. В рамках Ла Лиги баски Мадриду не проигрывали – 4:0 дома и 2:2 на "Бернабеу".

На бумаге у молодежи здесь не было даже теоретических шансов, но в гостях выдающаяся игра голкипера Агустина позволила проиграть минимально 1:2, а дома при безумной поддержке болельщиков "Кастилья" победила Сатрустеги, Самору, Арконаду и других легенд "Ла Реала" 2:0!

***

Уже на следующих выходных деморализованный "Сосьедад" проиграл еще и "Севилье" и, таким образом, отдал первое место "Реалу".

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Хуанхо Гарсия - тренер сенсационной молодежки. Фото: soymadridista.com

"Я могу сказать, что именно мы принесли Мадриду этот титул. Наши победы выбили конкурентов из колеи, а позже позволили первой команде выиграть и золотой дубль", – Агустин говорит нескромно, зато честно.

И ко всему, он имеет на это право. Взять хотя бы полуфинал, где "Кастилье" пришлось играть с другим конкурентом "Реала" – "Спортингом". Кунди, Хоакин, Ферреро и, конечно, Кини – это была лучшая команда, которую когда-либо собирали на "Молиноне". И что дальше? А все тоже самое.

Снова выдающаяся игра Агустина на выезде, позволившая проиграть лишь 0:2; снова феерический камбэк на "Бернабеу", где в тот вечер собралось больше людей, чем на любой игре первой команды "Сливочных" в сезоне-1979/80!

Атмосфера стояла страшная; публика скандировала "Кастилья, Кастилья", и как только арбитр свистел в другую сторону, в него летело, что лежало под рукой – даже стеклянные бутылки.

Сегодня в таких условиях матч непременно остановили бы, но в 80-м видали и хуже, так что испуганные судья и гости оставались на поле - правда, без воли к сопротивлению. "Кастилья" забила четыре гола и под рев стотысячной толпы вышла в финал.

***

Могли ли они его выиграть? Наверное, да, но не против своей первой команды.

Еще когда "Реал" в параллельном полуфинале по пенальти одолел "Атлетико", все стало ясно. Основа слишком хорошо знала дублеров, их слабые и сильные стороны, ведь каждый четверг они проводили спарринг на клубной базе, готовясь к очередному туру.

Также проблемой стал новый уровень внимания. Бесконечные интервью, отдельная гостиница, давление от СМИ и старших одноклубников – все это развалило "Кастилью" до матча.

"Мы часто говорили между собой, встречались за обедом – с Дель Боске, Камачо, Хуанито. Хуан как-то сказал нам, типа, мы собираемся вас убить на поле и, знаете, на нас это очень повлияло", - рассказывает Эспиноса.

Впоследствии схожие ощущения испытал Пинеда, которому его кумир Пирри на тренировке грубо въехал прямо в ногу. Это был своего рода вызов – мол, если готов, то вмажь в ответ! Но как это – бить легенду, которая через несколько дней завершала карьеру? Как срубить Хуанито? Как снести Сантильяну? Это же были кумиры, герои "Кастильи"!

Собственно, так финал и прошел – пока одни думали о трофее, другие старались по привычке не нанести травму основе. Как следствие – 6:1.

***

И не было здесь ни победителей, ни проигравших - после свистка Кубок праздновали все вместе.

Если учесть, что и сам матч проводился на "Сантьяго Бернабеу", то это был тотальный, абсолютный триумф Мадрида.

Известно, что именно после него в клубе подкорректировали стратегию – боссы дали зеленый свет воспитанникам "Кастильи", на время отказавшись от громких трансферов. Результаты показательны - уже через 4 года Эмилио Бутрахеньо и его друзья выиграют Сегунду, чтобы стать символами "Реала" на долгие годы. Да-да, Мадрид 80-х был командой "своих", а не "купленных".

Ну, а что касается молодежки 80-го, то она оказалась не такой уж и талантливой. В основу Мадрида из нее пробились лишь хав Рикардо Гальего, кипер Агустин и в меньшей степени форвард Франсиско Пинеда, примеривший роль суперсаба.

Среди остальных выделяется защитник Хавьер Кастаньеда - ему до сих пор принадлежит рекорд по матчам за "Осасуну". Между тем море других, как Сидон, Балин, Берналь, Рики Альварес не задержались в профи и до 30 лет. Так бывает – они побеждали топ-клубы и творили историю, но не были при этом топ-футболистами. Это был искренний, почти детский кураж; стоило ему иссякнуть - и ничего не осталось.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Хуанито Карлос Сантильяна
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