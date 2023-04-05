Вальядолид официально назначил нового главного тренера

Уругвайский специалист Пауло Пеццолано назначен на должность главного тренера "Вальядолида", сообщает официальный сайт клуба.

Во главе команды Пессолано сменил ранее отправленного в отставку Пачету. Соглашение с тренером было заключено до 30 июня 2024 года.

Предыдущим местом работы Пауло был бразильский "Крузейро", который он покинул месяц назад. В прошлом году команда под его руководством выиграла чемпионат Серии В. 39-летний наставник также тренировал "Монтевидео" "Сити Торке", "Ливерпуль" (Монтевидео) и мексиканскую "Пачуку"

Это будет его первый опыт в Европе и Ла Лиге.

"Вальядолид" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.