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Еще один лидер остается в Реале. Продление контракта с Кроосом на финальном этапе

Испания
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Ранее Бензема и Модрич продвинулись в переговорах

Еще один лидер остается в Реале. Продление контракта с Кроосом на финальном этапе

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

Мадридский "Реал" продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщил Николо Скиря.

Переговоры находятся на финальном этапе. Текущее соглашение немца с "сливочными" завершается в конце этого сезона

Тони находится в составе "Реала" с 2014 года – тогда мадридцы заплатили "Баварии" 25 млн евро за полузащитника. С этого времени он провел в Испании 405 матчей, завоевав 16 трофеев.

В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 40 поединках. В его активе два гола и пять ассистов.

Читайте такжеМодрич точно продлит контракт с Реалом. Соглашение с Бенземом на финальном этапе – источник
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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Nico Schira

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