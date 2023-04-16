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Еще один лидер остается в Реале. Продление контракта с Кроосом на финальном этапе
Ранее Бензема и Модрич продвинулись в переговорах
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщил Николо Скиря.
Переговоры находятся на финальном этапе. Текущее соглашение немца с "сливочными" завершается в конце этого сезона
Тони находится в составе "Реала" с 2014 года – тогда мадридцы заплатили "Баварии" 25 млн евро за полузащитника. С этого времени он провел в Испании 405 матчей, завоевав 16 трофеев.
В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 40 поединках. В его активе два гола и пять ассистов.
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